Игроки «Арсенала» угрожали тренерам ЦСКА, у РФС есть доказательства. Среди угрожавших – сын президента
ЦСКА выиграл 2:1 у «Арсенала» в четвертьфинале Кубка России. Во время матча красную карточку (вторую желтую) за удар локтем получил форвард «Арсенала» Евгений Луценко.
Но более скандальный момент случился уже после игры.
«Чемпионат» опубликовал инсайд: игроки «Арсенала» Гия Григалава и Гурам Аджоев (сын президента клуба) конфликтовали с тренерами ЦСКА. В конфликте участвовали братья Березуцкие, а Григалава и Аджоев пообещали соперникам оторвать уши и проломить головы.
Что было после:
• Спортивный юрист Артем Пацев объяснил, какое наказание грозит Григалаве и Аджоеву в таком случае: «Возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трех матчей до двух лет».
• Президент «Арсенала» отверг обвинения: «Мало ли что там сейчас пишут и говорят. Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть».
• Но конфликт был, это подтвердил РФС. По словам главы КДК Артура Григорьянца, и в протоколе главного арбитра, и в рапорте комиссара есть записи о словесной перепалке. Более того, существует и видеозапись.
• «Думаю, руководство РФС обратится в комитет по этике. Это переходит рамки приличия: это уже не про футбол, это совсем другая тема», – считает член комитет по этике РФС Андрей Созин.
• Что привело к конфликту? По данным «Чемпионата», игроков «Арсенала» взбесил эпизод с фолом Тикнизяна на Ломовицком за полминуты до конца игры. Игрок ЦСКА получил желтую карточку, но Григалаве и Аджоеву не понравилось слишком мягкое наказание. Сами же Тикнизян и Ломовицкий после фола не ссорились. Совсем недавно они в составе сборной России вместе ездили на молодежный Евро.
Эпизод с фолом можно посмотреть в записи матча на сайте «Телеспорта» (таймкод – 2:13:04).
Возможная дисквалификация Григалавы – минус для борющегося за выживание «Арсенала», поскольку это основной защитник клуба. С Аджоевым проще – в этом сезоне он сыграл всего 152 минуты во всех турнирах. Дисквалификация, если она произойдет, может распространяться только на матчи Кубка – тут как уж решит КДК.
Ситуация с Григалавой после матча против ЦСКА уже обсуждалась три года назад. Тогда он также был удален (это произошло в РПЛ) и после матча отказался отвечать на вопрос об этом: «У судей возьмите комментарий». Эпизод вызвал споры:
А через полгода он схватил удаление в матче Кубка. Это была первая игра в России, где использовался ВАР. Но судья разобрался и без видеопросмотра, убрав Григалаву с поля за грубый фол, а КДК еще и наложил дополнительную дисквалификацию.