Игроки «Арсенала» угрожали тренерам ЦСКА, у РФС есть доказательства. Среди угрожавших – сын президента

Что было после:

• Спортивный юрист Артем Пацев объяснил, какое наказание грозит Григалаве и Аджоеву в таком случае: «Возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трех матчей до двух лет».

• Президент «Арсенала» отверг обвинения: «Мало ли что там сейчас пишут и говорят. Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть».

• Но конфликт был, это подтвердил РФС. По словам главы КДК Артура Григорьянца, и в протоколе главного арбитра, и в рапорте комиссара есть записи о словесной перепалке. Более того, существует и видеозапись.

• «Думаю, руководство РФС обратится в комитет по этике. Это переходит рамки приличия: это уже не про футбол, это совсем другая тема», – считает член комитет по этике РФС Андрей Созин.