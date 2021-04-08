«Динамо» при Шварце забивало пять «Локо», выбивало «Спартак», раскрутило молодежь, а вылетело в Кубке от клуба ФНЛ

Сандро Шварц возглавил московское «Динамо» в середине осени. Прогресс клуба с тех пор был очевиден:

💙 «Динамо» шло восьмым в РПЛ, теперь – пятое в одном очке от призовой тройки, даже на Лигу чемпионов шансы еще не потеряны, хоть и отставание в пять баллов.

💙 Суперматч против «Локомотива» был незабываемым – «Динамо» выиграло 5:1.

💙 Зимой «Динамо» прошло «Спартак» в Кубке России, заслуженно победив 2:0.

💙 Классный матч был и против «Краснодара», когда «Динамо» уступало 0:2, но победило.

💙 В этих играх зажигала молодежь. Прежде всего, это 18-летний Константин Тюкавин (три гола плюс один мяч в Кубке) и 17-летний Арсен Захарян (гол «Ахмату» и голевые передачи с «Тамбовом» и «Краснодаром»).

💙 Яркая игра «Динамо» со скоростью и прессингом – настоящее зрелище, которого не так много в РПЛ.

Неприятности тоже были вроде разгрома от «Ростова», но «Динамо» все равно участвует в борьбе за еврокубки, хотя до Шварца шло вниз и вылетело от грузинского клуба в Лиге Европы. Но побиться за трофей были шансы – именно динамовцам достался в четвертьфинале Кубка клуб не из РПЛ.

💔 И тут случилась главная неудача. В Самаре «Динамо» проиграло 0:2 «Крыльям Советов» и вылетело из Кубка. «Крылья» лидируют в ФНЛ, но фаворитом было именно «Динамо».

«Крылья Советов» выбили «Динамо» из Кубка России и вышли в полуфинал