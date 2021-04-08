«Динамо» при Шварце забивало пять «Локо», выбивало «Спартак», раскрутило молодежь, а вылетело в Кубке от клуба ФНЛ
Сандро Шварц возглавил московское «Динамо» в середине осени. Прогресс клуба с тех пор был очевиден:
💙 «Динамо» шло восьмым в РПЛ, теперь – пятое в одном очке от призовой тройки, даже на Лигу чемпионов шансы еще не потеряны, хоть и отставание в пять баллов.
💙 Суперматч против «Локомотива» был незабываемым – «Динамо» выиграло 5:1.
💙 Зимой «Динамо» прошло «Спартак» в Кубке России, заслуженно победив 2:0.
💙 Классный матч был и против «Краснодара», когда «Динамо» уступало 0:2, но победило.
💙 В этих играх зажигала молодежь. Прежде всего, это 18-летний Константин Тюкавин (три гола плюс один мяч в Кубке) и 17-летний Арсен Захарян (гол «Ахмату» и голевые передачи с «Тамбовом» и «Краснодаром»).
💙 Яркая игра «Динамо» со скоростью и прессингом – настоящее зрелище, которого не так много в РПЛ.
Неприятности тоже были вроде разгрома от «Ростова», но «Динамо» все равно участвует в борьбе за еврокубки, хотя до Шварца шло вниз и вылетело от грузинского клуба в Лиге Европы. Но побиться за трофей были шансы – именно динамовцам достался в четвертьфинале Кубка клуб не из РПЛ.
💔 И тут случилась главная неудача. В Самаре «Динамо» проиграло 0:2 «Крыльям Советов» и вылетело из Кубка. «Крылья» лидируют в ФНЛ, но фаворитом было именно «Динамо».
«Крылья Советов» выбили «Динамо» из Кубка России и вышли в полуфинал
Так «Динамо» снова потеряло шанс на трофей, которых не выигрывало больше 25 лет – с момента, как победило «Ротор» в сезоне-1994/95.
Судя не только по результатам, но и по цитатам, уровень готовности «Динамо» к весенней части сезона был высоким. Тем неожиданнее этот вылет.
📢 «Игровые принципы, которые мы закладываем, начинают давать свои плоды вне зависимости от схемы», – говорил Шварц перед разгромом «Уфы», который случился за несколько дней до поездки в Самару.
📢 «Наши игроки находятся в прекрасной физической форме», – отмечал он же после матча.
📢 «Начало весенней части сезона оценю как великолепное. Ни больше ни меньше», – это уже слова спортивного директора «Динамо» Желько Бувача.
Но дальше идут «Крылья», которые в этом Кубке выступают идеально:
🔥 Пять побед с общим счетом 18:1.
🔥 Из них обыграны три клуба РПЛ – «Ротор», «Химки» и «Динамо».
🔥 В этих трех матчах разница 9:0 в пользу «Крыльев».
Они впервые с 2004 года сыграют в полуфинале Кубка.
Жеребьевка полуфиналов Кубка России состоится в пятницу, 9 апреля. Возможные соперники – «Локомотив», «Ахмат» и победитель пары «Арсенал» – ЦСКА.