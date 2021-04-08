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«Крылья Советов» выбили «Динамо» из Кубка России и вышли в полуфинал
08 апреля, 19:25
«Крылья Советов» принимали московское «Динамо» в четвертьфинале Кубка России. Два безответных мяча вывели команду ФНЛ в полуфинал турнира.
- Ранее двумя полуфиналистами Кубка стали «Локомотив» и «Ахмат». «Локо» победил 3:1 «Сочи», «Ахмат» выиграл 1:0 у «Уфы».
- Жеребьевка полуфиналов состоится в пятницу, 9 апреля.
- Финал турнира запланирован на 12 мая.
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