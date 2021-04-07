Вратарь «Сочи» ушел к воротам «Локомотива». И пропустил в пустые – соперник добежал прямо до линии

Денис Адамов перешел в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Transfermarkt оценил этот трансфер в 350 тысяч евро. Матч с «Локомотивом» был дебютным для Адамова в составе «Сочи». Сейчас Адамову 23 года, это воспитанник «Краснодара». Он уже имеет гол в профессиональной карьере. Забивал победный гол за «Краснодар-3» в матче ПФЛ.

Адамов вспоминал тот момент: «Сначала собирался побежать, потом как-то начал сомневаться. Смотрю на тренера, он говорит, мол, не сомневайся, беги, последняя атака, терять уже нечего. Я побежал, и в это время игрок соперника мне: «Зачем ты бежишь, иди в ворота, это не твое дело». Я говорю: «Смотри, я сейчас воткну». В итоге вот так получилось».

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