Вратарь «Сочи» ушел к воротам «Локомотива». И пропустил в пустые – соперник добежал прямо до линии
«Локомотив» обыграл «Сочи» (3:1) в четвертьфинале Кубка России. Главные события матча:
📍 Дубль Федора Смолова.
📍 Удаление защитника Заики.
📍 Гол Юсупова при 0:2.
📍 Навал «Сочи» в конце.
Даже в меньшинстве «Сочи» имел моменты, чтобы сравнять счет. Судья добавил пять минут ко второму тайму. На финальный стандарт к воротам «Локо» прибежал вратарь Денис Адамов. Он остался на последнюю атаку, но во время прострела не дотянулся до мяча. Игроки «Локомотива» убежали в контратаку: Камано добежал до линии пустых ворот и катнул мяч в сетку.
Реакция твиттера «Локомотива»:
Денис Адамов перешел в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Transfermarkt оценил этот трансфер в 350 тысяч евро. Матч с «Локомотивом» был дебютным для Адамова в составе «Сочи». Сейчас Адамову 23 года, это воспитанник «Краснодара». Он уже имеет гол в профессиональной карьере. Забивал победный гол за «Краснодар-3» в матче ПФЛ.
Адамов вспоминал тот момент: «Сначала собирался побежать, потом как-то начал сомневаться. Смотрю на тренера, он говорит, мол, не сомневайся, беги, последняя атака, терять уже нечего. Я побежал, и в это время игрок соперника мне: «Зачем ты бежишь, иди в ворота, это не твое дело». Я говорю: «Смотри, я сейчас воткну». В итоге вот так получилось».
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Сейчас у Адамова хорошие перспективы в «Сочи». «СЭ» пишет, что основной вратарь Джанаев получил травму и выбыл до конца сезона. В клубе остаются Николай Заболотный и сам Адамов. Именно они будут соперниками за роль первого номера в оставшихся матчах РПЛ. Там «Сочи» идет на седьмом месте, но отстает от третьего всего на три очка.