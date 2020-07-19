Матвей Сафонов
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Футбол
Денис Адамов
Сафонов удалился в матче с «Динамо». Так в РПЛ дебютировал вратарь Адамов
19 июля 2020, 21:13
На 17-й минуте игры «Краснодар» – «Динамо» красную карточку получил Матвей Сафонов. Он нарушил правила за пределами штрафной.
Тогда на замену вышел вратарь Денис Адамов. Адамову 22 года, всю карьеру он играл за разные составы «Краснодара» в ФНЛ и ПФЛ.
В сезоне-2019/20 Адамов забил гол в матче ПФЛ. Тогда «Краснодар-3» обыграл «Интер Черкесск» (3:2).
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