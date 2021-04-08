«Уфа» написала твит с матом (и не удалила!) Все в восторге сочиняют мемы
В твите была отсылка к фамилии главного судьи матча – Евгению Кукуляку. «Уфа» не удалила запись, а только разогнала троллинг новым твитом с извинениями:
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сказал, что организация рассмотрит твит, если на него будет жалоба: «Такое поведение недопустимо, но рассматривать дело мы будем, если поступит официальное обращение».
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов тоже не будет жаловаться на Кукуляка: «Судейство было не очень хорошее. Были моменты, где была и красная карточка, и пенальти. Судья ошибался. Плохо, что в нашу сторону. Подавать жалобу? Нет, а зачем? Матч уже прошел».
В следующем матче «Уфа» вновь играет с «Ахматом» (теперь это игра РПЛ). И игру судит арбитр с похожей фамилией – Павел Кукуян. «Уфа» реагирует:
Кстати, Кукуляк изначально не должен был судить тот матч.
Русский твиттер же обсуждал одну фразу сильнее, чем матчи Лиги чемпионов. Вал шуток и мемов.
Здесь – отсылка к удаленному посту инстаграма сммщика «Арсенала», который написал «Гиа Гитлер», а не «Григалава».