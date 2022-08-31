Клуб блогеров «Амкал» в Кубке России прошел уже две стадии – когда и как далеко любительские команды там продвигались раньше
В середине августа 2022-го «Амкал» дебютировал в Кубке России и прошел в следующий круг. А в конце месяца повторил успех. Два раунда Кубка пройдены, будет как минимум еще один – уже на стадии 1/64 финала.
Как «Амкал» прошел две стадии Кубка – «Зоркий» и «Тверь»
⭐️ 16 августа в 1/256 финала «Амкал» играл с клубом «Зоркий» из второго дивизиона. Результат – 1:1, победа по пенальти 8:7. Раньше любительские команды проходили хотя бы одну стадию Кубка, «Амкал» тут не новичок. Но впервые это произошло с таким грандиозным вниманием к игре и трансляцией на «Матч ТВ».
⭐️ Спустя 15 дней в 1/128 финала «Амкал» сыграл против «Твери», который создан вместо обанкротившейся «Волги» и играет во втором дивизионе. И здесь успех – уже в основное время «Амкал» выиграл 1:0. Игру тоже показывали по «Матч ТВ».
После первого успеха было очень много эмоций и празднований. Сейчас – есть яркие высказывания.
👀 Например, голкипер «Амкала» Федор Маслов нацепил нос клоуна и объяснил это так: «Решил в конце показать, что мы вот такие вот клоуны, которые смешили футбольный мир, а в итоге вышли в 1/64 Кубка России».
👀 В разговоре про судейство он добавил: «Хочу подать протест, когда в нашу сторону ошибутся. Это будет смешно, мне кажется».
А пока многие посмеялись над вот такой реакцией:
👀 Вратарь «Амкала» Александр Маменко раньше тренировался в санкт-петербургской «Звезде». Интересно, что именно эта команда из множества других – и есть следующий соперник «Амкала».
👀 Еще одна деталь – «Звезду» тренирует Дмитрий Комбаров.
Раньше любители доходили и дальше – до 1/32-й
Если «Амкал» обыграет еще и «Звезду», то повторит рекорд. Пока же он принадлежит двум любительским клубам. Он был установлен в сезоне-2015/16.
🟢 Одна из них – «Белогорск» из одноименного города в Амурской области, выступавший в третьем дивизионе (ЛФЛ). «Белогорск» прошел «Якутию» и «Читу».
В 1/32 финала принимал «СКА-Энергию» из Хабаровска с Александром Григоряном во главе (14-я команда Первой лиги по итогам сезона). Результат – 0:4, хотя до 67-й минуты счет не был открыт. За игрой смотрели 2500 зрителей – максимум на стадионе «Белогорска».
Вот такой антураж:
🟠 Вторая команда – «Шахтер» из Пешелани, поселка Нижегородской области, в котором проживает около сотни человек. «Шахтер» тогда был единственным представителем региональных лиг – чемпионом области. Сначала он прошел по пенальти нижегородскую «Волгу-Олимпиец» (сейчас это клуб РПЛ «Пари НН»), а затем обыграл дзержинский «Химик».
В 1/32-й проводил домашний матч в Дзержинске уже против «Шинника» (12-е место по итогам сезона в Первой лиге). Проиграл 2:3, пропустив решающий гол на 119-й минуте. Дубль за «Шахтер» сделал Заболотный (но не тот).
Вот так это выглядело на матче еще одной любительской команды:
Как любители играют в Кубке России
С сезона-2022/23 действуют такие правила по участию любительских команд:
- Они играют в «Пути регионов» и их целых 11.
- Из третьего дивизиона – пять команд («Океан», «Пересвет-Трехгорка», СШ №7 Карелия», «Темп» и ФШМ), из четвертого – четыре («Армавир», «Жасмин», «Нэфис» и «СтавропольАгроСоюз».
- Еще два клуба – из медийной лиги («Амкал» и 2DROTS). Как они попали в Кубок России – мы помним: 2DROTS выиграли первый сезон Медиалиги, а «Амкал» побеждал в турнире МКС.
Сейчас в Кубке России до стадии 1/64 финала добрался только «Амкал». На момент написания материала шансы остаются еще у двух команд – барнаульского «Темпа» (играет в Омске с «Иртышом») и невинномысского «СтавропольАгроСоюз» (принимает махачкалинский «Легион»).