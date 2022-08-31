Клуб блогеров «Амкал» в Кубке России прошел уже две стадии – когда и как далеко любительские команды там продвигались раньше

В середине августа 2022-го «Амкал» дебютировал в Кубке России и прошел в следующий круг. А в конце месяца повторил успех. Два раунда Кубка пройдены, будет как минимум еще один – уже на стадии 1/64 финала.

Как «Амкал» прошел две стадии Кубка – «Зоркий» и «Тверь»

⭐️ 16 августа в 1/256 финала «Амкал» играл с клубом «Зоркий» из второго дивизиона. Результат – 1:1, победа по пенальти 8:7. Раньше любительские команды проходили хотя бы одну стадию Кубка, «Амкал» тут не новичок. Но впервые это произошло с таким грандиозным вниманием к игре и трансляцией на «Матч ТВ».

⭐️ Спустя 15 дней в 1/128 финала «Амкал» сыграл против «Твери», который создан вместо обанкротившейся «Волги» и играет во втором дивизионе. И здесь успех – уже в основное время «Амкал» выиграл 1:0. Игру тоже показывали по «Матч ТВ».

После первого успеха было очень много эмоций и празднований. Сейчас – есть яркие высказывания.

👀 Например, голкипер «Амкала» Федор Маслов нацепил нос клоуна и объяснил это так: «Решил в конце показать, что мы вот такие вот клоуны, которые смешили футбольный мир, а в итоге вышли в 1/64 Кубка России».

👀 В разговоре про судейство он добавил: «Хочу подать протест, когда в нашу сторону ошибутся. Это будет смешно, мне кажется».

А пока многие посмеялись над вот такой реакцией: