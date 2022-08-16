Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала

Голкипера Маменко не брали в профессиональный футбол из-за низкого роста для этой позиции (184 см). Зато в феврале он ездил на сбор с пермским «Амкаром». А через полгода вытащил два пенальти – и «Амкал» прошел первую стадию. И сказал после матча: «Скорее всего, мы выиграем Кубок России».

Основатель «Амкала» Герман Попков поблагодарил нового президента РПЛ Александра Алаева: «Насколько я в курсе, сначала Алаев высказал инициативу. За что ему огромное спасибо. Приятно, что люди такого статуса из профессионального футбола замечают существование медийного футбола и отмечают его уровень. Все с нами были супервежливые, старались нам помочь, даже несмотря на то, что матч нужно было организовать в кратчайшие сроки».

Гасилина вы наверняка помните по молодежному чемпионату Европы, где сборная России доходила до финала. А с командой U17 Гасилин становился чемпионом Евро. Сейчас ему 26 лет. Гасилин не забил свой послематчевый пенальти «Зоркому». Он и в финале Евро U17 в 2013-м тоже не реализовал свой удар.

А после матча не сдержал эмоций: