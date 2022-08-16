Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала
«Амкал» на профессиональном уровне. В 1/256 финала Кубка России он играл против клуба «Зоркий».
- «Зоркий» – команда из Московской области. Периодически она выступала на любительском уровне, иногда – во втором дивизионе, как сейчас.
- «Амкал» был собран в 2018 году из команды видеоблогеров. Летом 2021-го «Амкал» сыграл вничью 0:0 с молодежкой ЦСКА, а спустя год вышел против «Динамо», но уступил 0:5.
Что было в матче и вокруг него:
Игра состоялась в Спортивном городке «Лужники» и шла в прямом эфире на «Матч ТВ».
«Амкал» пропустил гол на 23-й минуте, но сравнял счет на 58-й. Отличился экс-игрок «Шальке» и воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин.
Так матч дошел до серии пенальти.
Гасилин не забил свой пенальти.
«Зоркий» был в одном ударе от победы и выхода в следующий круг, но удар Бескоровайного отразил голкипер «Амкала» Александр Маменко. Этот сейв помог состояться серии до первого промаха.
«Амкал» и «Зоркий» забили по три следующих удара. Счет был 7:7.
Тренеры очень нервничали. «Амкал» тренирует экс-форвард «Ротора» и сборной России Денис Зубко.
Игрок «Зоркого» Бобков не забил следующий пенальти. Снова сейв Маменко. Теперь уже «Амкал» был в одном ударе от победы и истории.
Удар исполнял Олег Дражжук.
И он забил! 8:7 в пользу «Амкала» по пенальти – и выход в 1/128 финала. Вот так выглядят эмоции от выхода из стадии 1/256-й.
История!
А тренер «Зоркого» сильно разочарован.
Голкипера Маменко не брали в профессиональный футбол из-за низкого роста для этой позиции (184 см). Зато в феврале он ездил на сбор с пермским «Амкаром». А через полгода вытащил два пенальти – и «Амкал» прошел первую стадию. И сказал после матча: «Скорее всего, мы выиграем Кубок России».
Основатель «Амкала» Герман Попков поблагодарил нового президента РПЛ Александра Алаева: «Насколько я в курсе, сначала Алаев высказал инициативу. За что ему огромное спасибо. Приятно, что люди такого статуса из профессионального футбола замечают существование медийного футбола и отмечают его уровень. Все с нами были супервежливые, старались нам помочь, даже несмотря на то, что матч нужно было организовать в кратчайшие сроки».
Гасилина вы наверняка помните по молодежному чемпионату Европы, где сборная России доходила до финала. А с командой U17 Гасилин становился чемпионом Евро. Сейчас ему 26 лет. Гасилин не забил свой послематчевый пенальти «Зоркому». Он и в финале Евро U17 в 2013-м тоже не реализовал свой удар.
А после матча не сдержал эмоций:
В августе решился вопрос о выступлении любительских команд «Амкал» и 2Drots в Кубке России с самых ранних стадий. Новый глава РПЛ Александр Алаев говорил, что будет рассмотрен вариант с уайлд-кард «Амкалу» и победителю Медиалиги в Кубке России.
- 2Drots выиграли первый сезон Медиалиги и попали в Кубок России.
- «Амкал» играл в товарищеских матчах против профессионалов. Еще версия (почему его взяли в Кубок России) «Амкал» выигрывал турнир «Московский кубок селебрити».
17 августа будет матч у 2Drots против «Чертаново». А «Амкал» – уже в 1/128-й. Он сыграет с клубом «Тверь» из второго дивизиона. Планируется, что игра пройдет 31 августа.