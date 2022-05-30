Почему фанаты «Спартака» так любят песню МакSим «Знаешь ли ты»
Самый душевный момент финала Кубка России – после матча перед награждением вышла МакSим и исполнила свою песню «Знаешь ли ты». Ей подпевали не только фанаты «Спартака», но и его игроки. Получилось такое видео.
Но как именно песня МакSим приклеилась к клубу? Почему фанаты поют ее? И что она сама думает об этом?
Почему фанаты «Спартака» вообще поют эту песню? Кажется, точной версии нет
В 2014 году «Спартак» приехал в гости к казанскому «Рубину». Диктор стадиона в перерыве встречи включил трек МакSим «Знаешь ли ты». Сначала ему подпевали фанаты «Спартака». Через полминуты песню подхватил весь стадион. Объединение «Фратрия» на своем ютуб-канале сохранило запись с той встречи:
Но фанаты «Спартака» не уникальны в исполнении этой песни. Вот разогреваются фанаты ЦСКА:
А вот распевка на Никольской во время ЧМ-2018:
Фанаты «Спартака» стали первыми, кто исполнил «Знаешь ли ты». Проблема в том, что никто и никогда не давал точного объяснения, почему именно эта песня стала символом. Возможно, дело действительно в первенстве. Возможно, дело в цепляющих словах («Я так привыкла жить одним тобой») и смысле, которые хорошо сочетаются с фанатской любовью к одному клубу.
Что об этом думает сама МакSим
Она давала несколько интервью на тему своей связи со «Спартаком». Вот ее слова:
- «Я много чего слышала про версии популярности песни, но точного ответа так и не нашла. До сих пор загадка. Взрослые, здоровенные, настоящие мужики поют душевную песню. Наверное, им хочется доброй и ласковой подруги рядом… Я вообще за спорт. Не придерживаюсь одного клуба. Мои песни нравятся болельщикам разных команд, ссорить их не хочется. Из-за этого я и шарфы не очень могу принимать… Мне уже вместо «О, МакSим» кричат: «Спартак» – чемпион!»;
- «Когда узнала, что ее спели на стадионе, хохотала весь день. Показывала маме, она тоже смеялась. По-доброму, конечно... Футбольные фанаты теперь ходят на концерты, чаще всего целыми компаниями, их легко отличить по клубной атрибутике. Кроме болельщиков «Спартака», это «Рубин», ЦСКА. Каждый раз прямо ждут любимую песню. Поют громче меня. В этом момент я даже микрофон опускаю – просто стою»;
- «Я ребятам очень благодарна за то время, пока меня не было. Ведь писали очень разные статьи. Нелепые совершенно. Хоккейные и футбольные фанаты очень меня поддерживали. Она так рьяно взялись за сохранение моей репутации, что надо сказать им огромное спасибо»;
- «Для меня это тоже загадка [почему песню так любят фанаты]. Говорят, что сначала казанская команда начала исполнять эту песню, потом подхватила другая».
Кстати, финал Кубка России – не первое спортивное мероприятие, на котором МакSим исполняла «Знаешь ли ты». Вот матч хоккейного «Спартака»:
Фанаты «Спартака» и клуб поддержали МакSим во время болезни
В июне-2021 во время гастролей в Казани МакSим стало плохо. У нее поднялась температура до 40 градусов. Несмотря на отрицательный тест на коронавирус, у певицы началась пневмония, ее ввели в кому и позже подключили к аппарату ИВЛ. Позже она рассказывала, что за время болезни у нее дважды останавливалось сердце. Легкие МакSим были поражены на 75%, она провела в больнице два месяца.
Фанаты «Спартака» поддерживали ее. Перед матчем в Казани они исполняли песню на улицах города. А во время самой игры растянули на трибуне такой баннер:
Фанатам отвечала директор МакSим Маргарита Соколова: «Спасибо вам за поддержку! С такими болельщиками мы обязаны поправиться!»
Когда МакSим ввели в кому, футбольный клуб в соцсетях писал: «Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы МакSим. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами!» Хоккейный «Спартак» же предложил помощь. Его пресс-служба говорила: «Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь».