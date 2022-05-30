Почему фанаты «Спартака» так любят песню МакSим «Знаешь ли ты»

Но как именно песня МакSим приклеилась к клубу? Почему фанаты поют ее? И что она сама думает об этом?

Почему фанаты «Спартака» вообще поют эту песню? Кажется, точной версии нет

В 2014 году «Спартак» приехал в гости к казанскому «Рубину». Диктор стадиона в перерыве встречи включил трек МакSим «Знаешь ли ты». Сначала ему подпевали фанаты «Спартака». Через полминуты песню подхватил весь стадион. Объединение «Фратрия» на своем ютуб-канале сохранило запись с той встречи: