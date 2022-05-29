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Русский футбол снова собирает 69 тысяч зрителей – восхищение атмосферой финала в «Лужниках»
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29 мая – день проведения финала Кубка России. И в нем встречаются соперники по московскому дерби – «Спартак» и «Динамо». Матч проходит в «Лужниках». И первое, чем он удивил – это атмосферой на стадионе.
Несколько моментов:
- За шоу перед началом матча отвечали Григорий Лепс (исполнил гимн России). Также участвовали «Хор Турецкого» и оркестр Московского Губернского театра;
- По данным Sports.ru, на перерыв запланирована такая программа: выход ветеранов «Спартака» и «Динамо» и их чевствование под исполнение Льва Лещенко. После матча выступят МакSим и Люся Чеботина;
- Главный фактор прекрасной атмосферы – почти полностью заполненные трибуны. На матче более 69 тысяч зрителей. Но все выглядит так:
А вот перформанс «Динамо»:
«Спартак» отвечал:
А вот просто атмосферные фото с фанатами вокруг этого матча:
А вот так на трибунах:
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