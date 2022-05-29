«Она бы не хотела, чтобы я был размазней». Соболев обещал посвятить победу в Кубке России умершей маме – забил в финале и заплакал
«Спартак» и «Динамо» играют в финале Кубка России в «Лужниках». Первый гол забил Александр Соболев. Во время празднования он натянул игровую футболку на лицо, показал майку с надписью «Мама, это все для тебя!» и заплакал. Гол посвящен умершей два года назад маме.
Игроки «Спартака» окружили его и поздравили с голом. Просмотр повтора подтвердил, что в момент паса Соболев находился в правильном положении – счет стал 1:0. После этого он поднял указательный палец вверх и посмотрел на небо. Эмоции Соболева:
Перед полуфиналом, в котором «Спартак» прошел «Енисей», Соболев сказал: «Мама всегда говорила, что все сложится хорошо, я попаду в «Спартак» и в национальную команду. В детстве я над этим смеялся, но она оказалась права. К сожалению, вживую мама не увидела мой первый гол за сборную, не порадовалась со мной второму месту «Спартака». Хотя, думаю, она в любом случае все видит… Теперь хочу выиграть Кубок и посвятить победу маме».
Мама Соболева умерла 1 августа 2020 года из-за проблем с сердцем. После похода в горы у нее случилось несколько приступов. Через восемь дней после смерти мамы Соболев забил гол в матче РПЛ против «Сочи» и показал майку с ее изображением, а фанаты «Спартака вывесили баннер «Саня #7, держись. Мы с тобой».
За снятую футболку судья Василий Казарцев показал Соболеву желтую карточку и попал под критику. Казарцев объяснял: «Перед показом карточки я понимал, кто изображен на футболке. Я попросил прощения и выразил соболезнования. Соболев ответил: «У меня никаких вопросов».
Тогда Соболев рассказывал: «Мама всегда поддерживала меня, всегда была на моей стороне. Если у меня что-то не получалось, давала мне взбучку, мол, соберись, работай, все будет хорошо. Она бы не хотела, чтобы я был размазней, чтобы долго переживал. Поэтому я собрался и продолжил работать дальше. Думаю, она хотела этого. Конечно, я в трауре, но она хотела, чтобы я был сильным. Думаю, она гордилась бы… гордится мной».
- Александр Соболев – лучший бомбардир «Спартака» в этом сезоне. Гол в ворота «Динамо» стал для него 16-м в официальных турнирах.
- В этом Кубке России Соболев провел три матча и забил в двух из них. У него ни одного клубного трофея.
- За восемь последних матчей во всех турнирах Соболев забил семь голов. Он забил минимум по голу в трех последних играх.