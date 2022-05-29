«Она бы не хотела, чтобы я был размазней». Соболев обещал посвятить победу в Кубке России умершей маме – забил в финале и заплакал

Перед полуфиналом, в котором «Спартак» прошел «Енисей», Соболев сказал: «Мама всегда говорила, что все сложится хорошо, я попаду в «Спартак» и в национальную команду. В детстве я над этим смеялся, но она оказалась права. К сожалению, вживую мама не увидела мой первый гол за сборную, не порадовалась со мной второму месту «Спартака». Хотя, думаю, она в любом случае все видит… Теперь хочу выиграть Кубок и посвятить победу маме».

Мама Соболева умерла 1 августа 2020 года из-за проблем с сердцем. После похода в горы у нее случилось несколько приступов. Через восемь дней после смерти мамы Соболев забил гол в матче РПЛ против «Сочи» и показал майку с ее изображением, а фанаты «Спартака вывесили баннер «Саня #7, держись. Мы с тобой».

За снятую футболку судья Василий Казарцев показал Соболеву желтую карточку и попал под критику. Казарцев объяснял: «Перед показом карточки я понимал, кто изображен на футболке. Я попросил прощения и выразил соболезнования. Соболев ответил: «У меня никаких вопросов».