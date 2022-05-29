Безумная развязка финала Кубка России: «Динамо» получило пенальти на 96-й минуте, но гола не было. Так «Спартак» взял первый за пять лет трофей
29 мая – финал Кубка России, в котором встречались соперники по московскому дерби: «Спартак» и «Динамо». До 96-й минуты «Спартак» был впереди благодаря голам Александра Соболева и Квинси Промеса (соперники ответили мячом Арсена Захаряна).
А завершение этого матча было невероятно напряженным:
• Арбитр Кирилл Левников добавил 6 минут компенсированного времени;
• На 96-й минуте «Динамо» получило шанс уравнять счет – пенальти в ворота «Спартака;
• Даниил Фомин подошел к мячу. Пока Левников консультировался с ВАР, время дошло до 99-й минуты. У Фомина шикарная статистика по пенальти: в Премьер-лиге он ни разу не промахнулся и реализовал 14 ударов из 14;
• Но в этом случае Фомин промазал с пенальти и подарил «Спартаку» победу в Кубке России;
• Кирилл Левников практически сразу дал свисток об окончании матча. Через несколько секунд Шамар Николсон чуть не подрался с Захаряном.
Эмоции «Динамо»:
А вот эмоции «Спартака»:
Его игроки спели с MakSim
А вот видео с песней:
А еще фанаты проводили Самуэля Жиго. Для него это последний матч в футболке клуба. В июле он станет игроком «Марселя»:
Немного фактов вокруг этой победы «Спартака»:
- Первый Кубок России за 19 лет;
- Первый трофей за 5 лет;
- Паоло Ваноли взял первый трофей в тренерской карьере;
- «Спартак» догнал «Зенит» по победам в Кубке России (по 4);
- Для «Спартака» это четвертый Кубок России и 14-й Кубок страны (сумма с Кубком СССР).