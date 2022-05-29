Безумная развязка финала Кубка России: «Динамо» получило пенальти на 96-й минуте, но гола не было. Так «Спартак» взял первый за пять лет трофей

А завершение этого матча было невероятно напряженным:

• Арбитр Кирилл Левников добавил 6 минут компенсированного времени;

• На 96-й минуте «Динамо» получило шанс уравнять счет – пенальти в ворота «Спартака;

• Даниил Фомин подошел к мячу. Пока Левников консультировался с ВАР, время дошло до 99-й минуты. У Фомина шикарная статистика по пенальти: в Премьер-лиге он ни разу не промахнулся и реализовал 14 ударов из 14;

• Но в этом случае Фомин промазал с пенальти и подарил «Спартаку» победу в Кубке России;

• Кирилл Левников практически сразу дал свисток об окончании матча. Через несколько секунд Шамар Николсон чуть не подрался с Захаряном.

Эмоции «Динамо»: