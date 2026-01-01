Паоло Ваноли

Дата рождения
12 августа 1972 г.
Достижения
Победитель Кубка УЕФА (1999)
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Футбол
«Спартак» рассказал о задачах при новом тренере: попадание в зону еврокубков в РПЛ и выход в финал Кубка России
#Спартак
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером. Контракт рассчитан до 2023 года
#Паоло Ваноли
Футбол
Агент Ваноли анонсировал пресс-конференцию «Спартака» 17 декабря. На ней клуб объявит о новом тренере
#Спартак
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Материалы
Каким было дерби «Спартак» – ЦСКА – первый большой матч русского футбола в 2022-м: пустые трибуны и шесть новых легионеров
#РПЛ
«Футболки должны быть мокрыми». Первое выступление нового тренера Спартака – очень коротко
#Паоло Ваноли
«Спартак» выбрал нового тренера как копию Карреры. Он и Ваноли поразительно похожи – но важно, что очень различаются условиями старта
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#Спартак
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