Каким было дерби «Спартак» – ЦСКА – первый большой матч русского футбола в 2022-м: пустые трибуны и шесть новых легионеров

РПЛ возвращается. И в первом туре после зимней паузы сразу же встретились «Спартак» и ЦСКА.

Что интересного было в этом дерби:

🆕 Cамая бросающаяся деталь в глаза – отсутствие активных фанатов «Спартака». Это акция протеста против введения Fan ID. У ЦСКА был заполнен выездной сектор.

Разбираем главные вопросы по Fan ID. Почему фанаты злятся? Регистрация будет долгой? Кто не получит доступ?

🎁 Для Паоло Ваноли это был первое дерби в статусе главного тренера «Спартака». И первый матч в клубе вообще.

📔 Символический первый удар перед стартом встречи сделали внучка и правнучка Николая Старостина, основателя «Спартака». Московское дерби проходило в день рождения Старостина. 26 февраля 2022 года – день его 100-летия.