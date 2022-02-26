Каким было дерби «Спартак» – ЦСКА – первый большой матч русского футбола в 2022-м: пустые трибуны и шесть новых легионеров
РПЛ возвращается. И в первом туре после зимней паузы сразу же встретились «Спартак» и ЦСКА.
Что интересного было в этом дерби:
🆕 Cамая бросающаяся деталь в глаза – отсутствие активных фанатов «Спартака». Это акция протеста против введения Fan ID. У ЦСКА был заполнен выездной сектор.
Разбираем главные вопросы по Fan ID. Почему фанаты злятся? Регистрация будет долгой? Кто не получит доступ?
🎁 Для Паоло Ваноли это был первое дерби в статусе главного тренера «Спартака». И первый матч в клубе вообще.
📔 Символический первый удар перед стартом встречи сделали внучка и правнучка Николая Старостина, основателя «Спартака». Московское дерби проходило в день рождения Старостина. 26 февраля 2022 года – день его 100-летия.
🚀 «Спартак» с первых минут выпустил одного новичка – Кристофера Мартинса Перейру. ЦСКА – четырех: Хорхе Карраскаля, Юсуфа Языджи, Жан-Филипп Гбамен и Хесуса Медину.
0️⃣ Первый тайм завершился нулевой ничьей, хотя у «Спартака» была классная возможность забить, но Квинси Промес пробил в штангу.
☄ Начало второго тайма – Языджи забил со штрафного.
В одном из первых интервью Языджи в статусе игрока ЦСКА он отвечал на вопрос о сравнениях с Джанером Эркином, который тоже забивал в ворота «Спартака». Языджи ответил: «Почему бы и не повторить?» И забил. Именно он попал в ту неприятную историю с ужасным представлением новичка с роликом с «Наташами».
ЦСКА через 30 минут удалил пост, где турецкий новичок представлен через шутку «В России много Наташ». Все в шоке, фанаты в гневе
ЦСКА забил «Спартаку» прямым ударом со штрафного в РПЛ впервые с 2010 года.
🍒 70-я минута, дебют еще одного игрока «Спартака» – Шамар Николсон появился вместе Романа Зобнина.
🤝 Окончательный счет в матче установил Бактиер Зайнутдинов. Это его третий гол в этом сезоне РПЛ. Радость двух братьев Березуцких, для которых это первое московское дерби в своих статусах (главный тренер ЦСКА и ассистент).
😢 Один из самых эмоциональных моментов – слезы Александра Соболева. Он не забил в этой встрече и ушел с поля на 69-й минуте.
Эмоции ЦСКА:
Разочарование «Спартака»:
Обоюдный респект Березуцкого и Ваноли:
Немного статистика после матча:
- У ЦСКА две победы над «Спартаком» подрядом с общим счетом 3:0. Это первая его выездная победа над «Спартаком» в Премьер-лиге за три года.
- В последних пяти встречах во всех турнирах «Спартак» обыграл ЦСКА лишь раз. Во всех остальных встречах побеждал ЦСКА.
- У ЦСКА три победы подряд в РПЛ.
- У «Спартака» два поражения в Премьер-лиге подряд.