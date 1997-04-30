Хесус Медина

Дата рождения
30 апреля 1997 г.
Факт
Воспитанник парагвайского "Либертада"
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ЦСКА приобрел экс-полузащитника «Нью-Йорк Сити» Медину, контракт – на 3,5 года
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