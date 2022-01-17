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Хесус Медина
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#ЦСКА #РПЛ #Хесус Медина

ЦСКА приобрел экс-полузащитника «Нью-Йорк Сити» Медину, контракт – на 3,5 года

35 минут назад

24-летний парагвайский полузащитник Хесус Медина стали игроком ЦСКА.

  • Контракт – до конца сезона-2024/25.
  • ЦСКА он достался бесплатно.
  • Ранее Медина играл за «Либертад» и «Нью-Йорк Сити».
  • С «Либертадом» трижды становился чемпионом Парагвая, с «Нью-Йорк Сити» выиграл в 2021 году МЛС.
  • У него есть один матч за сборную Парагвая.
  • Медина – правый вингер, может сыграть и слева.

 

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