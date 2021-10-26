За ЦСКА в Кубке сыграли два вратаря, которые вместе по возрасту как один Акинфеев
ЦСКА проводил гостевой матч Кубка России в Липецке. И победил там «Металлург» 2:0. В марте ЦСКА сыграет в 1/8 финала.
Это был редкий матч, когда в воротах ЦСКА играл не Игорь Акинфеев. В основе вышел 17-летний Владислав Тороп. Он не появлялся в играх РПЛ и за ЦСКА проводил только второй кубковой матч.
И эта игра для Торопа закончилась на 70-й минуте. Нападающий «Металлурга» неосторожно влетел во вратаря, когда тот уже забрал мяч.
Вместо него вышел Данила Боков – 19-летний вратарь, который впервые сыграл за ЦСКА.
Боков сразу чуть не привез гол. Когда выбивал мяч от ворот, то выронил его и успел поймать. Но судья посчитал это нарушением и назначил свободный удар.
В итоге Боков не пропустил, и ЦСКА без пропущенных голов (общая разница – 6:0) идет дальше в Кубке.
Пять быстрых фактов про Данилу Бокова:
- Он сын Максима Бокова – защитника, который в конце 90-х и начале нулевых играл за ЦСКА. И с 2011 года по 2021-й работал в системе клуба как тренер ДЮСШ.
- Боков тоже начинал как защитник. Но в 11 лет попробовал себя вратарем и закрепился на позиции. Хотя папа был против смены амплуа.
- Играл за ЦСКА только на сборах. Зимой он даже отбивал пенальти от Николы Влашича.
- Transfermarkt оценивает стоимость Бокова в 175 тысяч евро.
- Любимые вратари Бокова: Акинфеев, Жулио Сезар из «Интера» и Буффон.