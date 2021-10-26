За ЦСКА в Кубке сыграли два вратаря, которые вместе по возрасту как один Акинфеев

Это был редкий матч, когда в воротах ЦСКА играл не Игорь Акинфеев. В основе вышел 17-летний Владислав Тороп. Он не появлялся в играх РПЛ и за ЦСКА проводил только второй кубковой матч.

И эта игра для Торопа закончилась на 70-й минуте. Нападающий «Металлурга» неосторожно влетел во вратаря, когда тот уже забрал мяч.