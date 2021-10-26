ЦСКА
Кубок России
Владислав Тороп
Данила Боков
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЦСКА #Данила Боков #Кубок России #Владислав Тороп

За ЦСКА в Кубке сыграли два вратаря, которые вместе по возрасту как один Акинфеев

4 часа назад

ЦСКА проводил гостевой матч Кубка России в Липецке. И победил там «Металлург» 2:0. В марте ЦСКА сыграет в 1/8 финала.

Это был редкий матч, когда в воротах ЦСКА играл не Игорь Акинфеев. В основе вышел 17-летний Владислав Тороп. Он не появлялся в играх РПЛ и за ЦСКА проводил только второй кубковой матч. 

И эта игра для Торопа закончилась на 70-й минуте. Нападающий «Металлурга» неосторожно влетел во вратаря, когда тот уже забрал мяч.

Вместо него вышел Данила Боков – 19-летний вратарь, который впервые сыграл за ЦСКА.

Боков сразу чуть не привез гол. Когда выбивал мяч от ворот, то выронил его и успел поймать. Но судья посчитал это нарушением и назначил свободный удар.

В итоге Боков не пропустил, и ЦСКА без пропущенных голов (общая разница – 6:0) идет дальше в Кубке.

Пять быстрых фактов про Данилу Бокова:

  • Он сын Максима Бокова – защитника, который в конце 90-х и начале нулевых играл за ЦСКА. И с 2011 года по 2021-й работал в системе клуба как тренер ДЮСШ.
  • Боков тоже начинал как защитник. Но в 11 лет попробовал себя вратарем и закрепился на позиции. Хотя папа был против смены амплуа. 
  • Играл за ЦСКА только на сборах. Зимой он даже отбивал пенальти от Николы Влашича.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Бокова в 175 тысяч евро.
  • Любимые вратари Бокова: Акинфеев, Жулио Сезар из «Интера» и Буффон.
Все фото: telesport
Еще по теме
Иностранцы называют матчи «Зенита» и «Спартака» El-Klasikov. Что? КласикОВ? Да!
ЦСКА позвал на стадион тиктокеров из главного тикток-хауса России. Фанаты недовольны, клуб об этом молчит
Лучшая карьера в русском футболе в 2021 году – у судьи Карасева: отработал уже в восьми разных турнирах
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЦСКА
#Данила Боков
#Кубок России
#Владислав Тороп