Как понять формат нового Кубка России: почему там два плей-офф, почему можно вылететь и все равно выиграть, что за Суперфинал
Кубка лиги в российском футболе не будет, а Кубок России изменится. Об этом уже говорят везде, и скоро это будет официально. На этот раз российский футбол получит очень запутанный кубковый турнир.
Принцип нового Кубка России
Турнир Кубка России делится на два пути.
🔴 Путь РПЛ – групповой этап плюс «верхняя» сетка плей-офф.
🔵 Путь Первой и Второй лиги – сначала плей-офф.
🟢 Потом у команд Первой и Второй лиг есть «нижняя» сетка плей-офф.
🟠 А в турнире побеждает тот, кто выиграет Суперфинал.
В Пути РПЛ есть групповой этап и плей-офф
🔴 16 команд делятся на четыре группы по четыре команды и проводят по два матча друг с другом. Все как в Лиге чемпионов или Лиге Европы – шесть игр в группе.
🔴 По две лучшие команды из каждой группы сыграют в четвертьфинале верхней сетки плей-ооф. Третьи команды вылетают в нижнюю сетку. Четвертые – вылетают из турнира.
🔴 В верхней сетке проходят четвертьфиналы из двух матчей. Потом полуфиналы из двух матчей. И финал тоже из двух матчей.
В Пути Первой и Второй лиги нет групп
🔵 Там только матчи навылет и с одноматчевыми противостояниями.
🔵 Там проходят матчи 1/256 и 1/128 финала, затем в 1/64 финала играют 31 победитель и одна команда Первой лиги (определяется по жребию).
🔵 В 1/32 встречаются 16 победителей прошлого этапа с 16 командами Первой лиги.
🔵 В 1/16 всего 16 победителей стадии 1/32 финала делятся на пары и определяют восьмерку лучших.
🔵 В 1/8 восемь победителей стадии 1/16 финала делятся на пары и определяют четверку лучших.
🔵 Четыре победителя выходят в нижнюю сетку плей-офф.
Что происходит в нижней сетке
🟢 Здесь нет двухматчевых противостояний – только один матч.
🟢 Первый раунд 1/4 – четыре победителя плей-офф турнира Первой и Второй лиг сыграют против четырех команд РПЛ, вылетевших из группового этапа Кубка России.
🟢 Во втором раунде 1/4 четыре победителя первого раунда 1/4 сыграют с четырьмя проигравшими четвертьфиналистами верхней сетки.
🟢 Четыре вышедших команды отправляются в первый раунд 1/2 и играют два полуфинальных матча – определяют двух победителей.
🟢 Два этих победителя играют во втором раунде 1/2 с двумя проигравшими полуфиналистами верхней сетки.
🟢 Аналогично и с финалом – два победителя разыгрывают его на первом этапе.
🟢 Затем победитель играет с командой, которая проиграла финал верхней сетки.
Что такое Суперфинал
🟠 В Суперфинале сыграют победитель финала верхней сетки и победитель финала нижней сетки.
🟠 Победитель Суперфинала становится обладателем Кубка России.
🟠 Суперфинал пройдет в «Лужниках» 11 июня 2023 года.
Получается, что победитель Кубка из РПЛ может провести 13 матчей до трофея - по шесть в группе и верхнем плей-офф плюс Суперфинал. Или даже 14, если попадет в Суперфинал из нижней сетки.
Раньше победителю из РПЛ потребовалось четыре матча, если он стартует с 1/8 финала, или шесть, если он играл на групповом этапе. При раннем регламенте с плей-офф – пять матчей, начиная с 1/16 финала. А в середине 2000-х – девять, так как каждый из раундов плей-офф был двухматчевым.
Каким будет расписание группового этапа
Вот когда пройдут матчи:
⏰ 1-й тур – 30-31 августа.
⏰ 2-й тур – 13-14 сентября.
⏰ 3-й тур – 29 сентября.
⏰ 4-й тур – 11-12 октября.
⏰ 5-й тур – 25-26 октября.
⏰ 6-й тур – 8-9 ноября.
Матчи плей-офф стартуют в феврале 2023 года.