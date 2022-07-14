Как понять формат нового Кубка России: почему там два плей-офф, почему можно вылететь и все равно выиграть, что за Суперфинал

Кубка лиги в российском футболе не будет, а Кубок России изменится. Об этом уже говорят везде, и скоро это будет официально. На этот раз российский футбол получит очень запутанный кубковый турнир.

Принцип нового Кубка России

Турнир Кубка России делится на два пути.

🔴 Путь РПЛ – групповой этап плюс «верхняя» сетка плей-офф.

🔵 Путь Первой и Второй лиги – сначала плей-офф.

🟢 Потом у команд Первой и Второй лиг есть «нижняя» сетка плей-офф.

🟠 А в турнире побеждает тот, кто выиграет Суперфинал.

В Пути РПЛ есть групповой этап и плей-офф

🔴 16 команд делятся на четыре группы по четыре команды и проводят по два матча друг с другом. Все как в Лиге чемпионов или Лиге Европы – шесть игр в группе.

🔴 По две лучшие команды из каждой группы сыграют в четвертьфинале верхней сетки плей-ооф. Третьи команды вылетают в нижнюю сетку. Четвертые – вылетают из турнира.

🔴 В верхней сетке проходят четвертьфиналы из двух матчей. Потом полуфиналы из двух матчей. И финал тоже из двух матчей.

В Пути Первой и Второй лиги нет групп

🔵 Там только матчи навылет и с одноматчевыми противостояниями.

🔵 Там проходят матчи 1/256 и 1/128 финала, затем в 1/64 финала играют 31 победитель и одна команда Первой лиги (определяется по жребию).

🔵 В 1/32 встречаются 16 победителей прошлого этапа с 16 командами Первой лиги.

🔵 В 1/16 всего 16 победителей стадии 1/32 финала делятся на пары и определяют восьмерку лучших.

🔵 В 1/8 восемь победителей стадии 1/16 финала делятся на пары и определяют четверку лучших.

🔵 Четыре победителя выходят в нижнюю сетку плей-офф.