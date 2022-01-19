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Юсуф Языджи
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#ЦСКА #РПЛ #Юсуф Языджи

ЦСКА через 30 минут удалил пост, где турецкий новичок представлен через шутку «В России много Наташ». Все в шоке, фанаты в гневе

2 часа назад

Твиттер ЦСКА

ЦСКА арендовал игрока «Лилля» Юсуфа Языджи.

Это было обычное подписание, пока ЦСКА не объявил об этом в твиттере.

ЦСКА опубликовал видео якобы с перепиской с Языджи. Сначала клуб лайкает его фото, а потом пишет, что ждет игрока в команде. Главный аргумент ЦСКА: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ».

Языджи отвечает: «Пять минут! Я уже в пути». 

Именно последний фрагмент разжег в соцсетях. ЦСКА шутил про стереотип о Наташах – легкодоступных девушках из России, которых любят мужчины из Турции.

Пост ЦСКА висел полчаса и был удален. Под ним мы успели зафиксировать много негатива. 

Да, у истории появляется еще один контекст. 

ЦСКА недавно подписал Хесуса Медину. И его девушку зовут Наташа Солей. 

Тема с неудачным постом ЦСКА стала главной в спортивных медиа. Ее комментирует даже глава комитета по этике РФС Семен Андреев:

«Очень глупый и оскорбительный ролик в адрес наших девушек и женщин, это даже шуткой нельзя назвать. Какая-то распущенность. Если поступит обращение, то комитет по этике разберет эту публикацию»

Соцсети кипят и высмеивают ЦСКА. 

Фаталити от «Спартака».

И «Локомотива».

Еще через полчаса после удаления поста глава CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась и объяснила появление шутки тем, что не хватило времени реализовать другую идею. 

Директор ПФК ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов сказал «Матч ТВ», что сотрудники клуба (неизвестно, кто именно) отстранены от работы: 

«Произошедшее недопустимо, извинения уже принесены, в том числе игроку. Виновные в данной ситуации уже отстранены от работы».

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