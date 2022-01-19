ЦСКА через 30 минут удалил пост, где турецкий новичок представлен через шутку «В России много Наташ». Все в шоке, фанаты в гневе
ЦСКА арендовал игрока «Лилля» Юсуфа Языджи.
Это было обычное подписание, пока ЦСКА не объявил об этом в твиттере.
ЦСКА опубликовал видео якобы с перепиской с Языджи. Сначала клуб лайкает его фото, а потом пишет, что ждет игрока в команде. Главный аргумент ЦСКА: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ».
Языджи отвечает: «Пять минут! Я уже в пути».
Именно последний фрагмент разжег в соцсетях. ЦСКА шутил про стереотип о Наташах – легкодоступных девушках из России, которых любят мужчины из Турции.
Пост ЦСКА висел полчаса и был удален. Под ним мы успели зафиксировать много негатива.
Да, у истории появляется еще один контекст.
ЦСКА недавно подписал Хесуса Медину. И его девушку зовут Наташа Солей.
Тема с неудачным постом ЦСКА стала главной в спортивных медиа. Ее комментирует даже глава комитета по этике РФС Семен Андреев:
«Очень глупый и оскорбительный ролик в адрес наших девушек и женщин, это даже шуткой нельзя назвать. Какая-то распущенность. Если поступит обращение, то комитет по этике разберет эту публикацию»
Соцсети кипят и высмеивают ЦСКА.
Фаталити от «Спартака».
И «Локомотива».
Еще через полчаса после удаления поста глава CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась и объяснила появление шутки тем, что не хватило времени реализовать другую идею.