ЦСКА через 30 минут удалил пост, где турецкий новичок представлен через шутку «В России много Наташ». Все в шоке, фанаты в гневе

ЦСКА арендовал игрока «Лилля» Юсуфа Языджи.

Это было обычное подписание, пока ЦСКА не объявил об этом в твиттере.

ЦСКА опубликовал видео якобы с перепиской с Языджи. Сначала клуб лайкает его фото, а потом пишет, что ждет игрока в команде. Главный аргумент ЦСКА: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ».

Языджи отвечает: «Пять минут! Я уже в пути».