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Спартак
Москва
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Доменико Тедеско
Д. Тедеско
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Однажды на поле «Лужников» выбежала собака – и ее обласкал Вагнер 🐕❤️
#РПЛ
11 мая, 16:08
Коронавирус в клубах РПЛ. Замешаны уже 7 из 16
#коронавирус
22 мая, 18:35
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Где сейчас все чемпионы «Спартака»-2017. За три года ушли 70% команды
#Спартак
07 мая, 14:28
Самый важный матч «Спартака» в XXI веке – дерби с ЦСКА, где решилось чемпионство
#Спартак
30 апреля, 15:25
Если в РПЛ не доиграют сезон. Как раньше менялась таблица за последние 8 туров
#РПЛ
20 апреля, 15:06
Сезон Шюррле в «Спартаке» – это 2 гола и 6,5 млн евро на контракт
#Андре Шюррле
19 апреля, 15:53
Такой матч был или нет? Тест на футбольную память
#Футбол
07 апреля, 13:47
«Спартак» – секта? Отвечают игроки, фанаты и журналисты
#Спартак
30 марта, 14:50
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