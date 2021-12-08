«Спартак» тоже выигрывал шесть матчей в группе ЛЧ. Стереотип о слабости той группы – ложный
«Ливерпуль» и «Аякс» выиграли все шесть матчей в своих группах Лиги чемпионов и присоединились к еще шести командам, у которых есть такое же достижение. Среди них – «Спартак».
Вот так это выглядит по сезонам:
🇮🇹 1992/93: «Милан»
🇫🇷 1994/95: «ПСЖ»
🇷🇺 1995/96: «Спартак»
🇪🇸 2002/03: «Барселона»
🇪🇸 2011/12: «Реал»
🇪🇸 2014/15: «Реал»
🇩🇪 2019/20: «Бавария»
🏴 2021/22: «Ливерпуль»
🇳🇱 2021/22: «Аякс»
Что интересно:
🔸 Из всех рекордсменов «Спартак» долгое время был лучшим по разнице мячей (15-4). Продолжалось это до 2011 года, когда его обогнал «Реал» (19-2). Но сейчас лучшая разница мячей у «Баварии» из 2019-го (24-5).
🔸 Меньше всех пропустил самый первый рекордсмен – «Милан». Только один гол.
🔸 Дольше всех из топ-5 лиг такого достижения ждала Англия – только «Ливерпуль» в 2021-м, наконец, добыл такое для страны. У России же такое достижение было добыто раньше, чем у клубов Германии, Испании и Англии.
🔸 Не из топ-5 такого добивались только «Спартак» и спустя 26 лет «Аякс».
🔸 Только «Реал» выигрывал по шесть матчей в группе дважды. Близка к этому же «Бавария» – нужно только обыграть «Барселону» в последнем туре.
🔸 «Спартак» в своей группе в 1995 году начал с победы в Англии над «Блэкберном» (1:0), затем дома обыграл «Легию» 2:1. Спаренные матчи с «Русенборгом» завершились победами 4:2 и 4:1, причем в Норвегии «Спартак» уступал 0:2. Первое место «Спартак» занял досрочно, победив «Блэкберн» 3:0, а в последнем туре выиграл в Польше 1:0.
Встречается мнение, что соперники у «Спартака» были легкими. Есть и объяснение, почему спартаковская группа не заслуживает того, чтобы называться слабой.
Соперники «Спартака»:
«Блэкберн» выиграл чемпионат с 89 очками. В клубе играли вратарь сборной Англии (полуфиналиста Евро-1996) Тим Флаэурс и супербомбардир Алан Ширер. Из того же состава – будущие известные игроки сборной Англии Дэвид Бэтти и Грэм Ле Со, будущий защитник «МЮ» Хеннинг Берг, будущий финалист Кубка УЕФА Крис Саттон, главный защитник крепкой на тот момент сборной Шотландии Колин Хендри.
Очевидно, что сезон-1995/96 у «Блэкберна» не задался ни в еврокубках, ни в АПЛ (которая тоже была куда ниже уровнем, чем сегодняшняя), но состав позволял сыграть гораздо лучше.
«Легия» в квалификации в двух матчах оставила без ЛЧ сильный «Гетеборг». Что примечательного в «Гетеборге»? В предыдущем сезоне этот клуб выиграл группу с «Барселоной» и «МЮ», причем обыграл и тех и других, а в четвертьфинале лишь по правилу выездного гола не прошел «Баварию» (0:0, 2:2).
Да, в 1995-м состав покинули два крепких защитника Камарк и Бьорклунд, но вся яркая атака, забивавшая по два-три гола «Барсе» и «МЮ», осталась.
«Русенборг» ровно те же самым составом в следующем сезоне убрал в группе ЛЧ звездный «Милан» с Мальдини, Барези, Бобаном, Баджо и за год до этого получившим «Золотой мяч» Веа. В последнем туре «Русенборг» выиграл в гостях у «Милана» и сам вышел в четвертьфинал вместо него.
Впоследствии состав «Русенборга» разобрали клубы АПЛ – Кварме и Хеггем играли в «Ливерпуле», Иверсен – в «Тоттенхэме», Сольтведт – в «Ковентри», а Браттбакк и Стенсаас уехали соответственно в «Селтик» и «Рейнджерс».
Уже спустя 20 лет Россия могла быть представлена в этом списке двумя клубами, и тогда их было бы больше, чем у всех топ-лиг кроме Испании. «Зенит» в группе с «Лионом», «Валенсией» и «Гентом» здорово шел на повторение рекорда, выиграв пять первых матчей с разницей 12-4.
Тогда оставалось обыграть лишь «Гент» в гостях, но «Зенит», несмотря на гол Дзюбы, уступил 1:2. Но 15 очков в группе тоже были серьезным достижением. И ведь с тех пор прошло всего лишь шесть лет.