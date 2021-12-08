«Спартак» тоже выигрывал шесть матчей в группе ЛЧ. Стереотип о слабости той группы – ложный

«Ливерпуль» и «Аякс» выиграли все шесть матчей в своих группах Лиги чемпионов и присоединились к еще шести командам, у которых есть такое же достижение. Среди них – «Спартак».

Вот так это выглядит по сезонам:

🇮🇹 1992/93: «Милан»

🇫🇷 1994/95: «ПСЖ»

🇷🇺 1995/96: «Спартак»

🇪🇸 2002/03: «Барселона»

🇪🇸 2011/12: «Реал»

🇪🇸 2014/15: «Реал»

🇩🇪 2019/20: «Бавария»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2021/22: «Ливерпуль»

🇳🇱 2021/22: «Аякс»

Что интересно:

🔸 Из всех рекордсменов «Спартак» долгое время был лучшим по разнице мячей (15-4). Продолжалось это до 2011 года, когда его обогнал «Реал» (19-2). Но сейчас лучшая разница мячей у «Баварии» из 2019-го (24-5).

🔸 Меньше всех пропустил самый первый рекордсмен – «Милан». Только один гол.

🔸 Дольше всех из топ-5 лиг такого достижения ждала Англия – только «Ливерпуль» в 2021-м, наконец, добыл такое для страны. У России же такое достижение было добыто раньше, чем у клубов Германии, Испании и Англии.

🔸 Не из топ-5 такого добивались только «Спартак» и спустя 26 лет «Аякс».

🔸 Только «Реал» выигрывал по шесть матчей в группе дважды. Близка к этому же «Бавария» – нужно только обыграть «Барселону» в последнем туре.