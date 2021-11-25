Что важно знать об Аллере – главном феномене этой Лиги чемпионов. В прошлом году «Аякс» забыл внести его в заявку еврокубков

Аллер в 27 лет впервые играет в Лиге чемпионов. И бьет кучу рекордов

«Аякс» обыграл «Бешикташ» (2:1) и закрепился на первом месте в группе. В этом матче все решил выход Себастьяна Аллера. Он появился со скамейки во втором тайме. Итог – победный дубль. Пока Аллер – лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов. Он забил девять голов и сделал два ассиста. Весь «Аякс» имеет 16 голов за пять матчей. Аллер не участвовал только в пяти.

Как он распределил эти голы по матчам:

«Спортинг» – ⚽️⚽️⚽️⚽️

«Бешикташ» – ⚽️

«Боруссия» – ⚽️

«Боруссия» – ⚽️

«Бешикташ» – ⚽️⚽️

Аллер – автор покера в дебютном матче в Лиге чемпионов. Мы рассказывали о его достижении в матче против «Спортинга» в отдельном материале. До него такое делал только ван Бастен. Теперь Аллер стал первым футболистом в истории турнира, который забил девять голов за пять первых матчей в Лиге чемпионов. Столько же голов он сделал за 13 матчей в чемпионате Нидерландов.

Так Аллер перекрыл показатель из дебютного сезона Эрлинга Холанда. Разница между ними все-таки есть. Прямо сейчас Себастьяну Аллеру 27 лет. На профессиональном уровне он уже сыграл в пяти разных клубах из четырех стран. Впервые Аллер заиграл еще в сезоне-2012/13, когда начал карьеру во французском «Осере». Но перекрыть Холанда даже через столько лет – достижение: