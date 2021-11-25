Что важно знать об Аллере – главном феномене этой Лиги чемпионов. В прошлом году «Аякс» забыл внести его в заявку еврокубков
Аллер в 27 лет впервые играет в Лиге чемпионов. И бьет кучу рекордов
«Аякс» обыграл «Бешикташ» (2:1) и закрепился на первом месте в группе. В этом матче все решил выход Себастьяна Аллера. Он появился со скамейки во втором тайме. Итог – победный дубль. Пока Аллер – лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов. Он забил девять голов и сделал два ассиста. Весь «Аякс» имеет 16 голов за пять матчей. Аллер не участвовал только в пяти.
Как он распределил эти голы по матчам:
- «Спортинг» – ⚽️⚽️⚽️⚽️
- «Бешикташ» – ⚽️
- «Боруссия» – ⚽️
- «Боруссия» – ⚽️
- «Бешикташ» – ⚽️⚽️
Аллер – автор покера в дебютном матче в Лиге чемпионов. Мы рассказывали о его достижении в матче против «Спортинга» в отдельном материале. До него такое делал только ван Бастен. Теперь Аллер стал первым футболистом в истории турнира, который забил девять голов за пять первых матчей в Лиге чемпионов. Столько же голов он сделал за 13 матчей в чемпионате Нидерландов.
Так Аллер перекрыл показатель из дебютного сезона Эрлинга Холанда. Разница между ними все-таки есть. Прямо сейчас Себастьяну Аллеру 27 лет. На профессиональном уровне он уже сыграл в пяти разных клубах из четырех стран. Впервые Аллер заиграл еще в сезоне-2012/13, когда начал карьеру во французском «Осере». Но перекрыть Холанда даже через столько лет – достижение:
По результативности Аллер выделяется и в сравнении с клубами. Девять голов за пять матчей группового этапа Лиги чемпионов забили «ПСЖ», «Ювентус» и «Вильярреал». «Порту» вообще имеет три гола – в три раза меньше, чем один Аллер. Сразу 19 команд из этого розыгрыша забили меньше Аллера. Только «Бавария» (19) и «Манчестер Сити» (17) играют результативнее «Аякса».
За весь розыгрыш Лиги чемпионов Аллер ни разу не забивал с пенальти. Все его девять голов были с игры. Матч с «Бешикташем» показателен и в плане игры «Аякса». Партнеры постоянно закидывают мячи в сторону Аллера. В моменте с первым голом он получил пас на пустые ворота – просто закатил мяч. Второй гол Аллера – подставился под мяч после удара партнера.
Сейчас Аллер доминирует. Это не случайность: главный тренер «Аякса» тен Хаг уже тренировал его в составе «Утрехта». Под его руководством в «Утрехте» Аллер показал лучший сезон по результативности за всю карьеру – 19 голов. Еще в 2016-м тен Хаг называл его игроком с фантастическим талантом. И говорил: «Ему комфортно. Надеюсь, он будет развиваться у нас».
Аллер был самым дорогим игроком «Вест Хэма». «Аякс» забыл заявить его на Лигу Европы
🦷 Начало карьеры в «Осере» – испытание для Аллера. Так 12-летний Аллер проходил просмотр в академию клуба, куда пришел из партнерской команды: «В то утро я был у дантиста. После приема у меня на лице остался большой и тугой бандаж. Рот болел весь день, а мне предстояло играть в футбол. Я чуть не плакал от боли. Но понимал, что иду туда на настоящий футбольный суд».
🌪️ Личный скилл Аллера – рефлексы и реакция. В академии он постоянно вставал в ворота, когда шла серия пенальти. Потом вспоминал, что его сейвы приносили команде победы в турнирах. Рефлексы помогали Аллеру и на взрослом уровне, хотя за три неполных сезона в «Осере» он в итоге забил всего шесть голов. Аллер объяснял слабую результативность через ссоры с тренером.
🇷🇺 За время его результативного выступления в «Утрехте» по Аллеру было много слухов. Главный из них – на него претендовал ЦСКА. Так, что даже сам Аллер публично отказался от такой возможности. «Утрехт» заработал на трансфере Аллера больше 11 миллионов евро. Покупал его за 750 тысяч, а в итоге продал в «Айнтрахт» за 12 миллионов евро.
🏅 Уже в Германии Аллер дал показательное интервью. В этих словах – смысл его карьеры: «Я не играю в футбол, чтобы быть звездой. Я играю в футбол, потому что люблю футбол. Я знаю, что, когда я забиваю несколько голов, некоторые люди сразу видят во мне звезду. Это никогда не было проблемой, но я этого не хочу. Хочу просто быть успешным со своей командой».
👀 В карьере Себастьяна Аллера уже был один еврокубковый сезон, который сейчас никто не помнит. В сезоне-2018/19 он играл за «Айнтрахт» в Лиге Европы, который тогда дошел до полуфинала турнира. Там «Айнтрахт» вылетел от «Челси» через серию пенальти. Себастьян Аллер в том розыгрыше забил пять голов и сделал три ассиста. Тогда были голы «Аполлону», «Лацио» и «Шахтеру».
💰 После того сезона в карьере Аллера возник «Вест Хэм». Transfermarkt пишет, что «Вест Хэм» заплатил «Айнтрахту» 50 миллионов евро. Это был самый дорогой трансфер в истории клуба. В итоге Аллер забил 10 голов за 48 матчей в АПЛ. Каждый его гол в чемпионате стоил клубу 5 миллионов евро. Аллер только раз оформил дубль – в матче с «Уотфордом».
❌ Главная история из «Аякса» случилась в прошлом сезоне: клуб забыл заявить Аллера на Лигу Европы. Подробно мы рассказывали о ситуации тут. Путаница получилась из-за зимнего перехода Аллера из «Вест Хэма». Позже «Аякс» подтвердил, что произошла административная ошибка внутри клуба. С новым сезоном в Лиге чемпионов таких заявочных проблем уже не возникало.
Там Аллер скопировал даже великое празднование Тотти, но сделал это после матча: