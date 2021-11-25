Замены в составе «Боруссии» = удаление, пенальти, пас на гол в ключевой игре Лиги чемпионов
«Боруссия» и «Спортинг» играли в главном матче группы С в Лиге чемпионов. В этой игре решался итог борьбы за второе место. Первое уже обеспечил себе «Аякс», где играет лучший бомбардир группового этапа Аллер (9 голов и 2 ассиста). «Боруссия» победила «Спортинг» в матче первого круга, поэтому опережала его по дополнительным показателям при равенстве очков.
«Спортинг» наиграл на такую победу, которая досрочно вывела его в плей-офф Лиги чемпионов. Клуб обыграл «Боруссию» со счетом 3:1. Теперь ничего не зависит от результатов матчей в последнем туре, потому что «Спортинг» уже опережает «Боруссию» на три очка. И имеет преимущество по личным встречам.
В этом матче у «Боруссии» постоянно были неудачные замены. Вот такие:
⛔️ Все началось еще на предматчевой разминке. Геррейру получил травму, в стартовом составе вышел Шульц. Он отпасовал игроку «Спортинга» Гонсалвешу в моменте с первым голом.
⛔️ На второй тайм вместо Шульца появился Джан. Он вышел на 46-й минуте, а уже на 74-й получил прямую красную карточку. Еще один игрок скамейки Загаду в том же моменте отметился желтой.
⛔️ Прошло пять минут – и Загаду свалил соперника в штрафной «Боруссии». Гонсалвеш лишил себя хет-трика, но «Спортинг» забил с добивания после его пенальти. И это судья еще оставил Загаду на поле.
Гол «Спортинга» с пенальти в итоге и оказался решающим:
«Спортинг» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, хотя проиграл два первых матча в турнире. Он начал групповой этап с поражения 1:5 от «Аякса», а дальше проиграл «Боруссии». Новый итог – серия из десяти побед подряд во всех турнирах. «Спортинг» вообще больше не теряет очки.
В другой группе случился отрицательный итог. «Шериф» выиграл два стартовых матча, но в плей-офф Лиги чемпионов не попал. Там предсказуемо вышли «Интер» и «Реал». Зато «Шериф» точно сыграет в Лиге Европы.
А таким был матч «Спортинга» и «Боруссии»: