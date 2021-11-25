Боруссия Д
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#Боруссия Д #Лига чемпионов #Спортинг Лиссабон #Эмре Джан

Замены в составе «Боруссии» = удаление, пенальти, пас на гол в ключевой игре Лиги чемпионов

2 часа назад
Александр Плеханов

Марко Розе – главный тренер «Боруссии»

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

«Боруссия» и «Спортинг» играли в главном матче группы С в Лиге чемпионов. В этой игре решался итог борьбы за второе место. Первое уже обеспечил себе «Аякс», где играет лучший бомбардир группового этапа Аллер (9 голов и 2 ассиста). «Боруссия» победила «Спортинг» в матче первого круга, поэтому опережала его по дополнительным показателям при равенстве очков.

«Спортинг» наиграл на такую победу, которая досрочно вывела его в плей-офф Лиги чемпионов. Клуб обыграл «Боруссию» со счетом 3:1. Теперь ничего не зависит от результатов матчей в последнем туре, потому что «Спортинг» уже опережает «Боруссию» на три очка. И имеет преимущество по личным встречам.

«Спортинг» празднует выход из группы в Лиге чемпионов.

www.imago-images.de/Global Look Press

В этом матче у «Боруссии» постоянно были неудачные замены. Вот такие:

⛔️ Все началось еще на предматчевой разминке. Геррейру получил травму, в стартовом составе вышел Шульц. Он отпасовал игроку «Спортинга» Гонсалвешу в моменте с первым голом.

⛔️ На второй тайм вместо Шульца появился Джан. Он вышел на 46-й минуте, а уже на 74-й получил прямую красную карточку. Еще один игрок скамейки Загаду в том же моменте отметился желтой.

⛔️ Прошло пять минут – и Загаду свалил соперника в штрафной «Боруссии». Гонсалвеш лишил себя хет-трика, но «Спортинг» забил с добивания после его пенальти. И это судья еще оставил Загаду на поле.

Гол «Спортинга» с пенальти в итоге и оказался решающим:

«Спортинг» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, хотя проиграл два первых матча в турнире. Он начал групповой этап с поражения 1:5 от «Аякса», а дальше проиграл «Боруссии». Новый итог – серия из десяти побед подряд во всех турнирах. «Спортинг» вообще больше не теряет очки. 

В другой группе случился отрицательный итог. «Шериф» выиграл два стартовых матча, но в плей-офф Лиги чемпионов не попал. Там предсказуемо вышли «Интер» и «Реал». Зато «Шериф» точно сыграет в Лиге Европы.

А таким был матч «Спортинга» и «Боруссии»:

Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Гонсалвеш 30
Гонсалвеш 39
Порро 81
3:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Мален 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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