Замены в составе «Боруссии» = удаление, пенальти, пас на гол в ключевой игре Лиги чемпионов

В этом матче у «Боруссии» постоянно были неудачные замены. Вот такие:

⛔️ Все началось еще на предматчевой разминке. Геррейру получил травму, в стартовом составе вышел Шульц. Он отпасовал игроку «Спортинга» Гонсалвешу в моменте с первым голом.

⛔️ На второй тайм вместо Шульца появился Джан. Он вышел на 46-й минуте, а уже на 74-й получил прямую красную карточку. Еще один игрок скамейки Загаду в том же моменте отметился желтой.

⛔️ Прошло пять минут – и Загаду свалил соперника в штрафной «Боруссии». Гонсалвеш лишил себя хет-трика, но «Спортинг» забил с добивания после его пенальти. И это судья еще оставил Загаду на поле.

Гол «Спортинга» с пенальти в итоге и оказался решающим: