«Зенит» четыре года не побеждает на выезде в еврокубках – ни разу это не произошло при Семаке. За 18 матчей

«Зенит» проводил матч пятого тура Лиги чемпионов-2021/22. Он был гостевым против «Мальме». 1:1, а могло быть и 0:1, если бы не реализованный пенальти в конце игры.

«Зенит» опять не выиграл на выезде матч еврокубка. Уже 18-й подряд. Кажется удивительным, что серия эта идет целых четыре года. Последний выигранный матч «Зенита» в гостях в еврокубках – 3:1 у «Реала Сосьедад».

Это был декабрь 2017-го.

• Тренировал еще Роберто Манчини.

• «Зенит» играл заключительный матч группового этапа Лиги Европы. Хватило бы ничьей, чтобы выиграть группу, но «Зенит» перевыполнил план.

• Забивали Ерохин, Иванович и Паредес.

• Из того стартового состава сейчас за «Зенит» играет только Ерохин. Из всех 18 заявленных на тот матч игроков – плюс Кузяев и Михаил Кержаков.

• Чтобы понять, как давно это было: в стартовом составе были Лодыгин, Мевля, Краневиттер и Полоз.

А, и Кокорин.