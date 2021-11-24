«Зенит» четыре года не побеждает на выезде в еврокубках – ни разу это не произошло при Семаке. За 18 матчей
«Зенит» проводил матч пятого тура Лиги чемпионов-2021/22. Он был гостевым против «Мальме». 1:1, а могло быть и 0:1, если бы не реализованный пенальти в конце игры.
«Зенит» опять не выиграл на выезде матч еврокубка. Уже 18-й подряд. Кажется удивительным, что серия эта идет целых четыре года. Последний выигранный матч «Зенита» в гостях в еврокубках – 3:1 у «Реала Сосьедад».
Это был декабрь 2017-го.
• Тренировал еще Роберто Манчини.
• «Зенит» играл заключительный матч группового этапа Лиги Европы. Хватило бы ничьей, чтобы выиграть группу, но «Зенит» перевыполнил план.
• Забивали Ерохин, Иванович и Паредес.
• Из того стартового состава сейчас за «Зенит» играет только Ерохин. Из всех 18 заявленных на тот матч игроков – плюс Кузяев и Михаил Кержаков.
• Чтобы понять, как давно это было: в стартовом составе были Лодыгин, Мевля, Краневиттер и Полоз.
А, и Кокорин.
Что было с тех пор:
- В 2018 году – поражения от «Селтика» и «Лейпцига» в евровесне, 0:4 в Минске, безуспешно в гостях против «Мольде», «Копенгагена», «Бордо» и «Славии».
- В 2019-м – поражения от «Фенербахче» и «Вильярреала» в евровесне, ничья в Лионе и поражения от «Лейпцига» и «Бенфики».
- В 2020-м – три поражения в Дортмунде, Риме и Брюгге с общим счетом 1:8.
- В 2021-м – поражения от «Челси» и «Ювентуса», ничья с «Мальме».
18 матчей – четыре ничьи и 14 поражений. Семь последних игр – только поражения. Манчини застал из этой серии только первые две игры. Сергей Семак– все остальные.
У «Зенита» существовала проблема выездных матчей при Лучано Спаллетти. Например, восемь игр подряд в ЛЕ и ЛЧ, пока не обыграли «Милан» в последнем туре. Но именно при Семаке проблема стала ярко выраженной. Дома лучше – поражений пять, зато побед целых девять. Но с выездами сложно.
Семаку такой вопрос был задан. Проблемы он не видел:
«Я значения этому не придаю. Каждый матч – новая история. Почему не побеждали? Значит, были недостаточно хороши, не сильнее соперника. Поэтому и не могли победить».
Серия насчитывает 18 матчей и пока неизвестно, когда будет прервана. Следующий шанс будет в Лиге Европы, куда «Зенит» уже попал. Может, наконец-то удастся выиграть в гостях уже в 2022-м.