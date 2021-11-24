Карасев отменил гол в ворота «Барселоны» – его помощник увидел, как мяч в воздухе покинул поле при угловом

«Барселона» в пятом туре Лиги чемпионов принимает «Бенфику». Матч важнейший – «Барса» опережает «Бенфику» на два очка, но в последнем туре играет в гостях с «Баварией», а «Бенфика» – дома с «Динамо».

Поэтому:

Победа «Барсы» выведет ее в плей-офф.

Ничья отложит решение вопроса на последний тур.

Поражение очень сильно погасит шансы.

Казалось, задача сильно усложнилась в первом тайме. «Бенфика» разыграла угловой, Отаменди забил красивым ударом от перекладины. Но обслуживающий матч Сергей Карасев гол отменил. Лайнсмены на матче – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Отменить гол помог Гаврилин.

Причина отмены – мяч в полете покинул пределы поля. В таком случае считается, что мяч вышел за пределы поля, и назначается удар от ворот.