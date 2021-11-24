Карасев отменил гол в ворота «Барселоны» – его помощник увидел, как мяч в воздухе покинул поле при угловом
«Барселона» в пятом туре Лиги чемпионов принимает «Бенфику». Матч важнейший – «Барса» опережает «Бенфику» на два очка, но в последнем туре играет в гостях с «Баварией», а «Бенфика» – дома с «Динамо».
Поэтому:
- Победа «Барсы» выведет ее в плей-офф.
- Ничья отложит решение вопроса на последний тур.
- Поражение очень сильно погасит шансы.
Казалось, задача сильно усложнилась в первом тайме. «Бенфика» разыграла угловой, Отаменди забил красивым ударом от перекладины. Но обслуживающий матч Сергей Карасев гол отменил. Лайнсмены на матче – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Отменить гол помог Гаврилин.
Причина отмены – мяч в полете покинул пределы поля. В таком случае считается, что мяч вышел за пределы поля, и назначается удар от ворот.
Момент на видео:
Но точно ли он покинул поле в полете – вопрос. Тем не менее, гол засчитан не был, команды продолжили игру при счете 0:0.
А ведь Отаменди так обрадовался.
А в начале второго тайма Карасев рассердился на Жоау Мариу и показал ему желтую карточку, хотя зафиксировал фол Пике. Мариу получил желтую за разговоры. Друг друга они знают – Мариу играл за «Локомотив».
Засчитай гол Карасев, было бы совсем туго. В режиме реального времени «Бенфика» обгоняла бы «Барсу» на очко перед последним туром. После отмены гола неожиданно возникшая проблема ушла сама собой.