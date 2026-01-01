Сергей Карасев

Дата рождения
12 июня 1979 г.
Достижения
Судил Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020
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Футбол
Карасев – главный арбитр матча «Динамо» и «Зенита». Он уже судил их в октябре
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев назначен главным арбитром на матч Румынии и Исландии в отборе ЧМ-2022. Это его первая игра сборных в сезоне
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев назначен главным арбитром матча «Янг Бойз» и «Вильярреала» в Лиге чемпионов
#Сергей Карасев
Футбол
Игроки «Спартака» и «Динамо» устроили потасовку. Карасев показал четыре желтые карточки
#РПЛ
Футбол
Бонуччи получил красную карточку за 12 минут. Матч Италия – Испания судит Карасев
#Леонардо Бонуччи
Футбол
Карасев обслужит полуфинальный матч Лиги наций Италия – Испания
#Сергей Карасев
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Материалы
Карасев отменил гол в ворота «Барселоны» – его помощник увидел, как мяч в воздухе покинул поле при угловом
#Лига чемпионов
Историческое поражение Италии, которое закончило длиннейшую серию: 17-летний испанец – в основе, а Милан освистал Доннарумму
#Лига наций
Лучшая карьера в русском футболе в 2021 году – у судьи Карасева: отработал уже в восьми разных турнирах
#Сергей Карасев
Матч «Локомотива» и «Зенита» – в одном видео. Игроки сносят судью Карасева 🥊
#Сергей Карасев
25 вещей, которые сделали этот Евро уникальным
#Евро-2020
🤘🏻 «Всем судейско-металлический привет». Карасев записал видеообращение – он единственный русский, который дошел до полуфинала Евро
#Сергей Карасев
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