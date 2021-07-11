🤘🏻 «Всем судейско-металлический привет». Карасев записал видеообращение – он единственный русский, который дошел до полуфинала Евро

🤘🏻 Карасев трижды был главным арбитром (две игры на групповом этапе + матч 1/8 финала между Чехией и Нидерландами) и еще трижды – резервным (один матч на групповом этапе + игры в четвертьфинале и полуфинале). Мы подробно рассказывали об этом здесь.

🤘🏻 Главное событие – удаление Маттейса де Лигта в матче Чехии и Нидерландов. После просмотра VAR Карасев показал де Лигту прямую красную карточку за игру рукой, когда он не дал убежать Патрику Шику.