Сергей Карасев
Евро-2020
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#Сергей Карасев #Евро-2020

🤘🏻 «Всем судейско-металлический привет». Карасев записал видеообращение – он единственный русский, который дошел до полуфинала Евро

вчера, 21:05

«В финале участвуют три команды. Я буду переживать за одну из них», – обратился арбитр Сергей Карасев перед финалом Евро-2020, в котором в Лондоне сыграют Италия и Англия. Карасев работал на шести матчах турнира, уже вернулся домой и через видео в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку. 

🤘🏻 Карасев трижды был главным арбитром (две игры на групповом этапе + матч 1/8 финала между Чехией и Нидерландами) и еще трижды – резервным (один матч на групповом этапе + игры в четвертьфинале и полуфинале). Мы подробно рассказывали об этом здесь.

🤘🏻 Главное событие – удаление Маттейса де Лигта в матче Чехии и Нидерландов. После просмотра VAR Карасев показал де Лигту прямую красную карточку за игру рукой, когда он не дал убежать Патрику Шику.

🤘🏻 Карасев – единственный русский судья на Евро-2020. Это второй русский арбитр, отсудивший матч плей-офф чемпионата Европы. Первым был Валентин Иванов, который работал на Евро-2004.

🤘🏻 Карасев стал 10-м русским (с учетом СССР) судьей, который отработал матчи на крупных турнирах.

Зимой Сергей Карасев выступил на концерте с группой Catharsis и рассказал нам об ощущениях. Велком:

«Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: imago-images.de, dpa / Global Look Press
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