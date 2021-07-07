Сергей Карасев
Евро-2020
Карасев завершил работу на Евро-2020. Он отсудил три матча и еще в трех был резервным
07 июля, 21:06
Об этом Сергей Карасев рассказал в инстаграме: «Евро-2020 – это мощь! Было очень круто! Лечу домой!»
Главный арбитр:
Групповой этап. Италия – Швейцария (3:0). Показал две желтые карточки швейцарцам и ни одной – итальянцам.
Групповой этап. Германия – Венгрия (2:2). Показал пять желтых карточек на двоих.
1/8 финала. Чехия – Нидерланды (2:0). Удалил де Лигта.
Резервный арбитр:
Групповой этап. Австрия – Северная Македония (3:1)
1/4 финала. Чехия – Дания (1:2)
1/2 финала. Италия – Испания (1:1; 4:2 по пенальти)
Карасев стал вторым арбитром из России, который отработал матч Евро. Первым был Валентин Иванов.
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