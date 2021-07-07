Карасев завершил работу на Евро-2020. Он отсудил три матча и еще в трех был резервным

Главный арбитр:

Групповой этап. Италия – Швейцария (3:0). Показал две желтые карточки швейцарцам и ни одной – итальянцам.

Групповой этап. Германия – Венгрия (2:2). Показал пять желтых карточек на двоих.

1/8 финала. Чехия – Нидерланды (2:0). Удалил де Лигта.

Резервный арбитр:

Групповой этап. Австрия – Северная Македония (3:1)

1/4 финала. Чехия – Дания (1:2)

1/2 финала. Италия – Испания (1:1; 4:2 по пенальти)

Карасев стал вторым арбитром из России, который отработал матч Евро. Первым был Валентин Иванов.