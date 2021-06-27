Сергей Карасев
Евро-2020
Нидерланды
Чехия
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#Сергей Карасев #Евро-2020 #Нидерланды #Чехия

Единственный россиянин в плей-офф Евро – судья Карасев. Его помощник – девушка, одним удалением вызвал хейт голландцев

2 часа назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Сборная России провалилась в группе Евро-2020 – заняла четвертое место и вылетела с турнира. Но ничего, в плей-офф чемпионата Европы все-таки остался представитель России – судья Сергей Карасев.

Работа Карасева на Евро-2020:

Следующий его матч на этом Евро – встреча 1/8 финала между сборными Голландии и Чехии. Хайлайты из этой игры:

1. Карасев удалил Де Лигта, после чего голландцы пропустили два и вылетели c Евро. И красная абсолютно заслуженная: де Лигт потерял равновесие в единоборстве и выбил мяч рукой. Голландцы на всех чемпионатах Европы получали красную карточку четыре раза, и все время это случалось в матче с Чехией/Чехословакией – Карасев не прервал закономерность.

Правда, некоторые фанаты уверены в заговоре. Вот один комментарий: «Сергей Карасев куплен! Несомненно».

Или вот еще негативная реакция: «Сергей Карасев, вам лучше не приезжать в Голландию. Слишком много пробок для русских».

2. Карасев отработал матч голландцев и чехов с девушкой в бригаде. Стефани Фраппар – французский арбитр, ей 37 лет. В футболе она работает с 2011-го (начинала в третьей лиге Франции), за год апдейтнулась до Лиги 2, а потом получала приглашения на крупные женские турниры.

В 2019-м Фраппар впервые получила назначение на матч Лиги 1. В том же году она отработала Суперкубок УЕФА. На Евро-2020 работала резервным арбитром в трех матчах группового этапа и на одном – в плей-офф.

Матч завершен
Нидерланды
0:2
Матч завершен
Чехия
Голеш 68
Шик 80
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