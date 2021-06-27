Единственный россиянин в плей-офф Евро – судья Карасев. Его помощник – девушка, одним удалением вызвал хейт голландцев

Сборная России провалилась в группе Евро-2020 – заняла четвертое место и вылетела с турнира. Но ничего, в плей-офф чемпионата Европы все-таки остался представитель России – судья Сергей Карасев.

Работа Карасева на Евро-2020:

Резервный арбитр матча Австрия – Северная Македония.

Основной на матче Италия – Швейцария. Показал две желтые и отменил гол Джорджо Кьеллини.

Основной на матче Германия – Венгрия. Там он пять раз предупредил игроков.

Следующий его матч на этом Евро – встреча 1/8 финала между сборными Голландии и Чехии. Хайлайты из этой игры:

1. Карасев удалил Де Лигта, после чего голландцы пропустили два и вылетели c Евро. И красная абсолютно заслуженная: де Лигт потерял равновесие в единоборстве и выбил мяч рукой. Голландцы на всех чемпионатах Европы получали красную карточку четыре раза, и все время это случалось в матче с Чехией/Чехословакией – Карасев не прервал закономерность.

Правда, некоторые фанаты уверены в заговоре. Вот один комментарий: «Сергей Карасев куплен! Несомненно».