Единственный россиянин в плей-офф Евро – судья Карасев. Его помощник – девушка, одним удалением вызвал хейт голландцев
Сборная России провалилась в группе Евро-2020 – заняла четвертое место и вылетела с турнира. Но ничего, в плей-офф чемпионата Европы все-таки остался представитель России – судья Сергей Карасев.
Работа Карасева на Евро-2020:
- Резервный арбитр матча Австрия – Северная Македония.
- Основной на матче Италия – Швейцария. Показал две желтые и отменил гол Джорджо Кьеллини.
- Основной на матче Германия – Венгрия. Там он пять раз предупредил игроков.
Следующий его матч на этом Евро – встреча 1/8 финала между сборными Голландии и Чехии. Хайлайты из этой игры:
1. Карасев удалил Де Лигта, после чего голландцы пропустили два и вылетели c Евро. И красная абсолютно заслуженная: де Лигт потерял равновесие в единоборстве и выбил мяч рукой. Голландцы на всех чемпионатах Европы получали красную карточку четыре раза, и все время это случалось в матче с Чехией/Чехословакией – Карасев не прервал закономерность.
Правда, некоторые фанаты уверены в заговоре. Вот один комментарий: «Сергей Карасев куплен! Несомненно».
Или вот еще негативная реакция: «Сергей Карасев, вам лучше не приезжать в Голландию. Слишком много пробок для русских».
2. Карасев отработал матч голландцев и чехов с девушкой в бригаде. Стефани Фраппар – французский арбитр, ей 37 лет. В футболе она работает с 2011-го (начинала в третьей лиге Франции), за год апдейтнулась до Лиги 2, а потом получала приглашения на крупные женские турниры.
В 2019-м Фраппар впервые получила назначение на матч Лиги 1. В том же году она отработала Суперкубок УЕФА. На Евро-2020 работала резервным арбитром в трех матчах группового этапа и на одном – в плей-офф.