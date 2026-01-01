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Футбол
Судья
Сергей Карасев
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Сергей Карасев
Дата рождения
12 июня 1979 г.
Достижения
Судил Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020
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