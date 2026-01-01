Сергей Карасев

Дата рождения
12 июня 1979 г.
Достижения
Судил Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020
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Карасев отменил гол в ворота «Барселоны» – его помощник увидел, как мяч в воздухе покинул поле при угловом
#Лига чемпионов
Историческое поражение Италии, которое закончило длиннейшую серию: 17-летний испанец – в основе, а Милан освистал Доннарумму
#Лига наций
Лучшая карьера в русском футболе в 2021 году – у судьи Карасева: отработал уже в восьми разных турнирах
#Сергей Карасев
Матч «Локомотива» и «Зенита» – в одном видео. Игроки сносят судью Карасева 🥊
#Сергей Карасев
25 вещей, которые сделали этот Евро уникальным
#Евро-2020
🤘🏻 «Всем судейско-металлический привет». Карасев записал видеообращение – он единственный русский, который дошел до полуфинала Евро
#Сергей Карасев
Единственный россиянин в плей-офф Евро – судья Карасев. Его помощник – девушка, одним удалением вызвал хейт голландцев
#Сергей Карасев
«Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку
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#Сергей Карасев
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«Такого судейства не помню с бандитских 90-х!». Как раньше Карасев работал на дерби
#Сергей Карасев
Аж 14 примеров, когда Федун говорит одно, но делает – противоположное
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#Леонид Федун
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