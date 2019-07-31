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#Леонид Федун #РПЛ #Спартак #Артем Дзюба #Роман Широков #Унаи Эмери #Луис Адриано #Станислав Черчесов #Егор Титов #Зе Луиш #Квинси Промес #Лукас Барриос #Сергей Карасев

Аж 14 примеров, когда Федун говорит одно, но делает – противоположное

31 июля 2019, 08:25

В январе 2019-го Леонид Федун сообщил, что Зе Луиш и Луис Адриано будут играть за «Спартак» еще несколько лет. Через полгода оба ушли.

Выглядит странно. Но такое неоднократно случалось раньше. Мы нашли 14 подобных заявлений: про увольнения тренеров, продажи игроков и разборки с судьями.

● В начале 2007 года Федун высказался о Егоре Титове:

«Наш капитан ведет всю игру впереди и будет играть еще сезона два как минимум»

Титов был отчислен летом 2008-го.

Федун высказался на награждении серебряными медалями в марте-2007:

«Мы хотим растить игроков для сборной России, а не Бразилии»

Через два года: четыре основных игрока – бразильцы Кариока, Алекс, Ибсон и Веллитон.

● Июль-2008, неудачи «Спартака» при Черчесове.

«Это было бы просто каким-то мазохизмом – опять снимать тренера по ходу чемпионата. Я хочу дать Черчесову доработать до конца чемпионата»

Через месяц Черчесов был уволен из «Спартака».

● Апрель-2011, действующий тренер Валерий Карпин и перемены?

«Вероятнее всего, имя тренера будет названо в четверг»

Новый тренер появился только через 14 месяцев.

● Август-2011, спорное судейство Карасева в игре с ЦСКА и громкое интервью.

«Такого судейства не припомню с времен бандитских 90-х! И сделаю все, чтобы Карасев больше не работал главным арбитром»

Карасев продолжает судить. Следующий матч Карасева со «Спартаком» датирован мартом 2012-го. И еще 14 матчей «Спартака» он обслуживал после этого.

Цитата о стадионе.

«А в 2013-м, если не произойдет никакого форс-мажора, такого как, например, очень холодная зима, стадион начнет функционировать»

Запущен осенью 2014-го.

● 20 ноября 2012-го – Эмери все еще тренер «Спартака». Кредит доверия высок?

«Отставка Эмери? У него два года контракта, он будет работать все два года»

Эмери уволен через 5 дней.

● Еще о судействе уже в апреле 2013-го.

«Я поставлю принципиальный вопрос: либо будем приглашать независимых судей, либо пусть нам пишут «баранку» – 0:3. Мы отказываемся играть при подобной системе судейства»

Кардинальных перемен в системе судейства не произошло. «Баранок» тоже не было.

● В июле 2013-го Федун комментирует слухи о переходе парагвайского форварда.

«Кто такой Барриос? Я такого не знаю»

Через две недели «Спартак» объявил о переходе Барриоса.

● Февраль 2014-го, Широков может перейти в «Спартак». Или нет?

«Ситуацию по поводу Романа Широкова не комментирую. Лично я его в команде не вижу»

В июле 2014-го Широков подписал контракт со «Спартаком».

● В октябре 2014-го настойчивые слухи о переходе Дзюбы в один из клубов РПЛ. Комментарий?

«Это все неправда, Дзюба будет играть в «Спартаке»

Через несколько месяцев Дзюба договорился о переходе в «Зенит».

● Январь-2016, разговор о Квинси Промесе.

«В ближайшее время мы не отпустим Промеса за меньшие деньги, чем 40-50 миллионов евро. Я вижу сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил за Мемфиса Депая, а Промес, я считаю, не хуже»

Позже была и такая цитата:

«Продавать Промеса специально не собираемся. Если появится вариант на 40 миллионов, а в договоре футболиста записана такая сумма, то он сможет уйти за эти деньги»

Летом 2018-го Промес уходит в статусе лидера клуба и лучшего бомбардира чемпионата за 20 миллионов.

● Июль-2018, вопрос о Массимо Каррере – действующем тренере «Спартака». А вот ответ:

«Судьба Карреры никак не будет зависеть от выступления команды в квалификации Лиги чемпионов. Все будет решаться по итогам сезона в его конце»

Каррера уволен в октябре.

● Январь 2019-го, успокоил по Зе Луишу и Луису Адриано.

«Мы не собираемся их продавать. На них стоит высокая выкупная цена, а дешевле мы не собираемся продавать. Так что болельщики могут быть спокойны, как минимум еще несколько лет они у нас будут играть»

Оба проданы летом 2019-го.

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Все фото: Russian Look / Global Look Press
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#Станислав Черчесов
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#Квинси Промес
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