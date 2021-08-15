Матч «Локомотива» и «Зенита» – в одном видео. Игроки сносят судью Карасева 🥊

В этой игре Карасев был главным персонажем. Он поставил два пенальти – с них «Локомотив» и «Зенит» забили единственные голы в матче. Еще Карасев удалил Далера Кузяева. Для Кузяева это удаление стало всего вторым за карьеру в РПЛ. Всего Карасев показал десять желтых карточек – даже удаление Кузяева было после двух предупреждений.

Это лето – важное время в карьере Сергея Карасева. Он работал на Евро-2020, потом судил матчи квалификации Лиги чемпионов. Еще Карасев работал главным арбитром на матче за Суперкубок Европы. Там играли «Челси» и «Вильярреал». В той игре было дополнительное время, но Карасев показал всего четыре карточки. Потом назвал свою работу счастьем.

Теперь Сергей Карасев – герой мемов.