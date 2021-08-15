Матч «Локомотива» и «Зенита» – в одном видео. Игроки сносят судью Карасева 🥊
«Локомотив» и «Зенит» сыграли со счетом 1:1. В этом матче «Зенит» впервые в сезоне потерял очки. Для «Локомотива» такая ничья стала второй подряд в РПЛ. Лучший момент связан с арбитром Карасевым. Он первый раз судил РПЛ в сезоне-2021/22. И упал после столкновения с Миранчуком и Суторминым. Редкий момент, после которого Карасев остановил игру:
В этой игре Карасев был главным персонажем. Он поставил два пенальти – с них «Локомотив» и «Зенит» забили единственные голы в матче. Еще Карасев удалил Далера Кузяева. Для Кузяева это удаление стало всего вторым за карьеру в РПЛ. Всего Карасев показал десять желтых карточек – даже удаление Кузяева было после двух предупреждений.
Это лето – важное время в карьере Сергея Карасева. Он работал на Евро-2020, потом судил матчи квалификации Лиги чемпионов. Еще Карасев работал главным арбитром на матче за Суперкубок Европы. Там играли «Челси» и «Вильярреал». В той игре было дополнительное время, но Карасев показал всего четыре карточки. Потом назвал свою работу счастьем.
Теперь Сергей Карасев – герой мемов.
Такими были его решения в моментах с пенальти:
Реакция фанатов: