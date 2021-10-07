Историческое поражение Италии, которое закончило длиннейшую серию: 17-летний испанец – в основе, а Милан освистал Доннарумму
В полуфинале Лиги наций Италия принимала Испанию. Бодрый матч с голевыми моментами, эмоциями, спорами и даже удалением в первом тайме.
Гави стал самым молодым игроком в истории сборной Испании
И попал сразу же в стартовый состав. Изначально его вызов был воспринят с удивлением даже в Испании. В Примере у Гави пять матчей за «Барселону». Луис Энрике рассказывал, что знает Гави со времен резервной команды «Барсы».
Гави дебютировал в сборной в 17 лет и 62 дня, побив рекорд Анхеля Субьеты (17 лет, 284 дней), державшийся с 1936 года. Еще удивительнее, что Гави отыграл почти полный матч – целых 84 минуты. С Италией. В полуфинале турнира.
Стадион освистывал Доннарумму
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма приехал в Милан впервые после трансфера в «ПСЖ». В городе фанаты «Милана» встретили его баннером с оскорблениями и заверили, что тут ему больше никогда не будут рады.
Настроение фанатов выразил Фабио Капелло, которому тоже не понравился переход в «ПСЖ»: «Он повел себя неблагодарно по отношению к «Милану». Учитывая все то, что клуб сделал для него, для его семьи, стоило повести себя по-другому».
В матче каждое касание мяча Доннаруммы сопровождалось свистом. Возможно, это повлияло на вратаря в одном из эпизодов, когда он выронил мяч, но спасла штанга.
Через несколько минут Доннарумма нервно вышел из ворот на перехват, но справился. Всего он пропустил два мяча, в которых нет его вины.
Голы получились одинаковыми
🔁 Простреливает Оярсабаль – ногой вколачивает Торрес.
🔁 Навешивает Оярсабаль – головой забивает Торрес.
Смотрите сами, как один и тот же финт у Испании сработал дважды:
Эффективность Торреса поразительна в сборной – из последних семи ударов в створ шесть стали голевыми.
Карасев еще в первом тайме удалил Бонуччи
Италия целый тайм играла в меньшинстве. Сергей Карасев до перерыва показал две желтые карточки Леонардо Бонуччи. Крутившийся весь матч вокруг судьи Марко Верратти спасти своего капитана не мог.
🟨 Сначала споры.
🟨 🟥 Потом – удар локтем.
Капитаном стал вышедший во втором тайме Джорджо Кьеллини, но полный состав Италии это не вернуло, и она проиграла 1:2.
Суперсерия прервалась на 37 матчах
Одновременно с поражением в полуфинале прервалась и знаменитая беспроигрышная серия.
🔹 Италия остановилась на отметке в 37 матчей.
🔹 Это мировой рекорд. Предыдущий был у Испании и Бразилии – 35 матчей.
🔹 Она проиграла впервые с 2018 года.
🔹 Последней сборной, побеждавшей Италию, была Португалия.
🔹 Последнее поражение до этого Италия также потерпела в Лиге наций.
Теперь Италия отправится в Турин – на матч за третье место против проигравшего в паре Бельгия – Франция. Эта игра состоится 10 октября. В тот же день в Милане состоится финал, куда уже вышла сборная Испании.