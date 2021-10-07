Лига наций
Джанлуиджи Доннарумма
Сергей Карасев
Ферран Торрес
Леонардо Бонуччи
Гави
Италия
Испания
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#Лига наций #Сергей Карасев #Италия #Леонардо Бонуччи #Испания #Ферран Торрес #Джанлуиджи Доннарумма #Гави

Историческое поражение Италии, которое закончило длиннейшую серию: 17-летний испанец – в основе, а Милан освистал Доннарумму

11 часов назад

www.imago-images.de / Global Look Press

В полуфинале Лиги наций Италия принимала Испанию. Бодрый матч с голевыми моментами, эмоциями, спорами и даже удалением в первом тайме.

Гави стал самым молодым игроком в истории сборной Испании

И попал сразу же в стартовый состав. Изначально его вызов был воспринят с удивлением даже в Испании. В Примере у Гави пять матчей за «Барселону». Луис Энрике рассказывал, что знает Гави со времен резервной команды «Барсы».

Гави дебютировал в сборной в 17 лет и 62 дня, побив рекорд Анхеля Субьеты (17 лет, 284 дней), державшийся с 1936 года. Еще удивительнее, что Гави отыграл почти полный матч – целых 84 минуты. С Италией. В полуфинале турнира.

Стадион освистывал Доннарумму

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма приехал в Милан впервые после трансфера в «ПСЖ». В городе фанаты «Милана» встретили его баннером с оскорблениями и заверили, что тут ему больше никогда не будут рады.

Настроение фанатов выразил Фабио Капелло, которому тоже не понравился переход в «ПСЖ»: «Он повел себя неблагодарно по отношению к «Милану». Учитывая все то, что клуб сделал для него, для его семьи, стоило повести себя по-другому».

В матче каждое касание мяча Доннаруммы сопровождалось свистом. Возможно, это повлияло на вратаря в одном из эпизодов, когда он выронил мяч, но спасла штанга.

Через несколько минут Доннарумма нервно вышел из ворот на перехват, но справился. Всего он пропустил два мяча, в которых нет его вины.

Голы получились одинаковыми

🔁 Простреливает Оярсабаль – ногой вколачивает Торрес.

🔁 Навешивает Оярсабаль – головой забивает Торрес.

Смотрите сами, как один и тот же финт у Испании сработал дважды:

Эффективность Торреса поразительна в сборной – из последних семи ударов в створ шесть стали голевыми.

Карасев еще в первом тайме удалил Бонуччи

Италия целый тайм играла в меньшинстве. Сергей Карасев до перерыва показал две желтые карточки Леонардо Бонуччи. Крутившийся весь матч вокруг судьи Марко Верратти спасти своего капитана не мог.

🟨 Сначала споры.

🟨 🟥 Потом – удар локтем.

Капитаном стал вышедший во втором тайме Джорджо Кьеллини, но полный состав Италии это не вернуло, и она проиграла 1:2.

Суперсерия прервалась на 37 матчах

Одновременно с поражением в полуфинале прервалась и знаменитая беспроигрышная серия.

🔹 Италия остановилась на отметке в 37 матчей.         

🔹 Это мировой рекорд. Предыдущий был у Испании и Бразилии – 35 матчей.

🔹 Она проиграла впервые с 2018 года.

🔹 Последней сборной, побеждавшей Италию, была Португалия.          

🔹 Последнее поражение до этого Италия также потерпела в Лиге наций.

Теперь Италия отправится в Турин – на матч за третье место против проигравшего в паре БельгияФранция. Эта игра состоится 10 октября. В тот же день в Милане состоится финал, куда уже вышла сборная Испании.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Ферран Торрес
#Джанлуиджи Доннарумма
#Гави