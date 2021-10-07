Историческое поражение Италии, которое закончило длиннейшую серию: 17-летний испанец – в основе, а Милан освистал Доннарумму

В полуфинале Лиги наций Италия принимала Испанию. Бодрый матч с голевыми моментами, эмоциями, спорами и даже удалением в первом тайме.

Гави стал самым молодым игроком в истории сборной Испании

И попал сразу же в стартовый состав. Изначально его вызов был воспринят с удивлением даже в Испании. В Примере у Гави пять матчей за «Барселону». Луис Энрике рассказывал, что знает Гави со времен резервной команды «Барсы».

Гави дебютировал в сборной в 17 лет и 62 дня, побив рекорд Анхеля Субьеты (17 лет, 284 дней), державшийся с 1936 года. Еще удивительнее, что Гави отыграл почти полный матч – целых 84 минуты. С Италией. В полуфинале турнира.