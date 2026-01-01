Микель Оярсабаль

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Испания не обыграла Египет на Олимпиаде-2020. За нее играют Педри, Ольмо и другие участники Евро
#Олимпиада
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17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
#Олимпиада-2020
Почему Испания поменяла основного форварда на Италию. Все из-за тактики – резервист Оярсабаль важнее Мораты
#Микель Оярсабаль
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