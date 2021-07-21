17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду

23 июля стартует Олимпиада-2020 в Токио и продлится до 8 августа. И футбол – один из видов спорта программы. Мужской подразумевает участие 16 команд с четвертьфиналами, полуфиналами и финалом.

Группы выглядят так:

Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция.

Группа В: Новая Зеландия, Корея, Гондурас, Румыния.

Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия.

Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д’Ивуар, Саудовская Аравия.

Отличительная фишка футбола на Олимпиадах – туда редко приезжают мегазвезды. По правилам – мужские сборные должны быть составлены из игроков не старше 23 лет, но каждая команда может заявить не более трех игроков старше этого возраста.

Звезды на Олимпиаде-2020 – следующие: