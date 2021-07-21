Олимпиада-2020
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Флориан Товен
Унаи Симон
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Аргентина
Германия
Франция
Бразилия
Испания
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17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду

2 часа назад

23 июля стартует Олимпиада-2020 в Токио и продлится до 8 августа. И футбол – один из видов спорта программы. Мужской подразумевает участие 16 команд с четвертьфиналами, полуфиналами и финалом.

Группы выглядят так:

  • Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция.
  • Группа В: Новая Зеландия, Корея, Гондурас, Румыния.
  • Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия.
  • Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д’Ивуар, Саудовская Аравия.

Отличительная фишка футбола на Олимпиадах – туда редко приезжают мегазвезды. По правилам – мужские сборные должны быть составлены из игроков не старше 23 лет, но каждая команда может заявить не более трех игроков старше этого возраста.

Звезды на Олимпиаде-2020 – следующие:

Это первый вызов Жиньяка в сборную с октября 2016 года. Сейчас ему 35, и он седьмой год рубится в Мексике
Андре-Пьер Жиньяк (Франция)
Всего десять матчей за взрослую Францию, один гол, зато – титул чемпиона мира
Флориан Товен (Франция)
Очоа выдал прекрасный ЧМ-2014, но с клубами не везло: испанские середняки, Бельгия, возвращение в Мексику
Гильермо Очоа (Мексика)
Никогда не играл за основную сборную Аргентины
Эсекьель Понсе (Аргентина)
Уже есть титул с Аргентиной – выигрывал Панамериканские игры пару лет назад
Адольфо Гайч (Аргентина)
Мог играть на ОИ и раньше, если б Испания туда отобралась в Рио – он регулярно играл за испанские молодежки
Унаи Симон (Испания)
Самое насыщенное время в карьере 20-летнего парня: в мае – финал ЛЧ, в июне – Евро, в июле – Олимпиада
Эрик Гарсия (Испания)
Тренер Луис Де Фуэнте считает, что Педри должен дорасти до уровня Иньесты. «Барса» была против его игры на ОИ.
Педри (Испания)
Прервал отпуск на 1,5 недели ради ОИ: «Не считаю их малозначимым турниром. Честь – победить на них»
Дани Ольмо (Испания)
Уже знает, как решать в плей-офф в сборной: на Евро в 1/8 забил хорватам, в 1/4 – решающий пенальти швейцарцам
Микель Ойарсабль (Испания)
Едет на турнир мечты: «Я читал книги об Олимпиаде в детстве и всегда мечтал сыграть на ней»
Марко Асенсио (Испания)
Самый титулованный игрок в мире. Настрой в 38 лет: «Не считаю число кубков. Хочу выйти и победить на ОИ»
Дани Алвес (Бразилия)
Одна июльская неделя из его жизни: взял в «Зените» №10, привился «Спутником», выиграл Суперкубок, поехал на ОИ
Малком (Бразилия)
Долго спорил с клубом из-за отъезда. Бенитес все же разрешил. Ришарлисона не будет на предсезонке «Эвертона»
Ришарлисон (Бразилия)
Уже выигрывал с молодежкой – Евро U-21 в 2017-м
Максимилиан Арнольд (Германия)
Первый вызов Крузе в сборную с 2015-го. Говорит, что просто провел лучший сезон в жизни
Макс Крузе (Германия)
В последнем сезоне получил 6 повреждений и пропустил суммарно 91 день. Даже не рассчитывал на вызов на ОИ
Эрик Байи (Кот-д’Ивуар)
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / augenklick/Mexsport / ZUMAPRESS.com / spartak.com / AFLO / Global Look Press
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#Олимпиада-2020
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#Микель Оярсабаль
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#Эрик Гарсия
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#Адольфо Гайч
#Бразилия
#Ришарлисон
#Макс Крузе
#Андре-Пьер Жиньяк
#Гильермо Очоа
#Максимилиан Арнольд
#Марко Асенсио
#Флориан Товен
#Эрик Байи