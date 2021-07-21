Олимпиада-2020
Макс Крузе
Дани Алвес
Эсекьель Понсе
Ришарлисон
Гильермо Очоа
Малком
Дани Ольмо
Эрик Гарсия
Марко Асенсио
Эрик Байи
Максимилиан Арнольд
Адольфо Гайч
Педри
Андре-Пьер Жиньяк
Флориан Товен
Унаи Симон
Микель Оярсабаль
Аргентина
Германия
Франция
Бразилия
Испания
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17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
2 часа назад
23 июля стартует Олимпиада-2020 в Токио и продлится до 8 августа. И футбол – один из видов спорта программы. Мужской подразумевает участие 16 команд с четвертьфиналами, полуфиналами и финалом.
Группы выглядят так:
- Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция.
- Группа В: Новая Зеландия, Корея, Гондурас, Румыния.
- Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия.
- Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д’Ивуар, Саудовская Аравия.
Отличительная фишка футбола на Олимпиадах – туда редко приезжают мегазвезды. По правилам – мужские сборные должны быть составлены из игроков не старше 23 лет, но каждая команда может заявить не более трех игроков старше этого возраста.
Звезды на Олимпиаде-2020 – следующие:
Это первый вызов Жиньяка в сборную с октября 2016 года. Сейчас ему 35, и он седьмой год рубится в Мексике
Всего десять матчей за взрослую Францию, один гол, зато – титул чемпиона мира
Очоа выдал прекрасный ЧМ-2014, но с клубами не везло: испанские середняки, Бельгия, возвращение в Мексику
Никогда не играл за основную сборную Аргентины
Уже есть титул с Аргентиной – выигрывал Панамериканские игры пару лет назад
Мог играть на ОИ и раньше, если б Испания туда отобралась в Рио – он регулярно играл за испанские молодежки
Самое насыщенное время в карьере 20-летнего парня: в мае – финал ЛЧ, в июне – Евро, в июле – Олимпиада
Тренер Луис Де Фуэнте считает, что Педри должен дорасти до уровня Иньесты. «Барса» была против его игры на ОИ.
Прервал отпуск на 1,5 недели ради ОИ: «Не считаю их малозначимым турниром. Честь – победить на них»
Уже знает, как решать в плей-офф в сборной: на Евро в 1/8 забил хорватам, в 1/4 – решающий пенальти швейцарцам
Едет на турнир мечты: «Я читал книги об Олимпиаде в детстве и всегда мечтал сыграть на ней»
Самый титулованный игрок в мире. Настрой в 38 лет: «Не считаю число кубков. Хочу выйти и победить на ОИ»
Одна июльская неделя из его жизни: взял в «Зените» №10, привился «Спутником», выиграл Суперкубок, поехал на ОИ
Долго спорил с клубом из-за отъезда. Бенитес все же разрешил. Ришарлисона не будет на предсезонке «Эвертона»
Уже выигрывал с молодежкой – Евро U-21 в 2017-м
Первый вызов Крузе в сборную с 2015-го. Говорит, что просто провел лучший сезон в жизни
В последнем сезоне получил 6 повреждений и пропустил суммарно 91 день. Даже не рассчитывал на вызов на ОИ
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