Унаи Симон

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Испания не обыграла Египет на Олимпиаде-2020. За нее играют Педри, Ольмо и другие участники Евро
#Олимпиада
Футбол
🇪🇸 Унаи Симон признан лучшим игроком матча Швейцарии и Испании. Он отбил два удара в серии пенальти
#Унаи Симон
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17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
#Олимпиада-2020
Неловкий Симон – это нормально. Он пропускал в пустые ворота почти с центра поля
#Унаи Симон
Опять дурацкий автогол на Евро: вратарь Испании запустил мяч после паса с центра поля. У него и в лиге рекорд по голевым ошибкам
#Евро-2020
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