Олимпиада
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#Олимпиада #Испания #Микель Оярсабаль #Педри #Дани Ольмо #Унаи Симон #Эрик Гарсия #Египет #Пау Торрес

Испания не обыграла Египет на Олимпиаде-2020. За нее играют Педри, Ольмо и другие участники Евро

2 часа назад

Испания и Египет сыграли со счетом 0:0 в футбольном турнире на Олимпиаде-2020.

В составе Испании на этот матч вышли Симон, Торрес, Гарсия, Педри, Ольмо, Оярсабаль. Все они играли на Евро-2020, где сборная Испании дошла до полуфинала.

В футбольном турнире на Олимпиаде играют футболисты не старше 23 лет. Каждая команда может заявить трех старших игроков.

В группе с Испанией и Египтом выступают Аргентина и Австралия. Две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал Олимпиады-2020.

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Источник:
Гол.ру
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