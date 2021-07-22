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Испания не обыграла Египет на Олимпиаде-2020. За нее играют Педри, Ольмо и другие участники Евро
2 часа назад
Испания и Египет сыграли со счетом 0:0 в футбольном турнире на Олимпиаде-2020.
В составе Испании на этот матч вышли Симон, Торрес, Гарсия, Педри, Ольмо, Оярсабаль. Все они играли на Евро-2020, где сборная Испании дошла до полуфинала.
В футбольном турнире на Олимпиаде играют футболисты не старше 23 лет. Каждая команда может заявить трех старших игроков.
В группе с Испанией и Египтом выступают Аргентина и Австралия. Две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал Олимпиады-2020.
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