Расклад по Олимпиаде для России. Кто выиграет золото, где наших нет вообще, когда смотреть соревнования
Сборная России выступит на Олимпиаде-2020 в составе 335 спортсменов. На соревнованиях будут разыгрываться 339 комплектов медалей. Олимпиада пройдет в период с 23 июля по 8 августа.
Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта
В каких видах спорта от России ждать золота на Олимпиаде
Борьба – вольная и греко-римская
Здесь российские спортсмены традиционно забирают много медалей. Так должно быть и сейчас. За российскую команду выступят, например, чемпионы мира-2019 Угуев, Рашидов, Сидаков, Садулаев и Евлоев.
Легкая атлетика
Нельзя сказать, что тут золотая медаль гарантирована, но есть кому за нее бороться. Все десять спортсменов от России – потенциальные претенденты на медали, в борьбе за золото ждем Ласицкене, Сидорову, Шубенкова, Акименко, Иванюка и Мизинова.
Фехтование
Российские спортсменки – фавориты во многих дисциплинах, как в индивидуальных (Дериглазова, Великая), так и в командных (во всех трех у женщин золото должно быть наше). У мужчин претендент на медали Бида.
Спортивная гимнастика
В личном и командном многоборье, в опорном прыжке – хорошие шансы на золото. Претенденты в личных соревнованиях, прежде всего, Нагорный и Далалоян – от их выступлений очень большие ожидания.
Художественная гимнастика
Однозначный фаворит – Россия. Вопрос только в том, кто из сестер Авериных победит – Дина или Арина. В командном – тоже наши сильнее всех. Здесь должно быть два золота.
Синхронное плавание
Примерно та же история, явные фавориты – наши. В дуэте должны побеждать Колесниченко и пятикратная чемпионка Олимпиад Ромашина, в групповых соревнованиях – Россия.
Пляжный волейбол
У мужчин стоит последить за парой Стояновский-Красильников. Они выиграли ЧМ-2019, Мировой тур, а на Евро-2020 уступили в финале. На прошлой Олимпиаде Красильников едва не добрался до медали – занял четвертое место в паре с другим волейболистом.
Плавание
Тут разыгрываются 37 комплектов наград, и у наших очень большая делегация. На ЧМ-2019 наши выиграли 16 медалей, в том числе три золотых. Рылов, Колесников, Гринев, Малютин, Минаков, Чупков – и это еще не все претенденты на высокие места от России.
В каких видах спорта на Олимпиаде Россия будет биться за медали
Баскетбол 3х3
Нельзя сказать, что Россия здесь фаворит, но шансы на медаль считаются хорошими. Обе наши сборные – мужская и женская – вышли на турнир через рейтинг, где мужчины пробились со второго места, а женщины – с первого.
Гандбол
Мужская команда не попала, так что все внимание к женской. А она выиграла прошлую Олимпиаду, попала в призы на ЧМ-2019. На чемпионате Европы-2020 россиянки заняли пятое место, но выступали без лидера Вяхиревой. Сейчас она будет в сборной.
Волейбол
Последить нужно за женской командой, хоть она и далеко не фаворит. Больше шансов на медаль у мужчин, хотя поехала команда без травмированного Мусэрского. В 2019-м наши выигрывали Лигу наций.
Теннис
Многие известные теннисисты по разным причинам на турнире не участвуют – Федерер, Надаль, Циципас, Тим, Кириос. От России выступят Медведев, Рублев, Хачанов и Карацев плюс шесть теннисисток. Есть шансы и в миксте.
Бокс
Победители ЧМ-2019 Замковой, Бакши и Гаджимагомедов вполне могут выиграть медаль. Не фавориты, но шанс есть. Россия рассчитывает в боксе сразу на несколько наград.
Дзюдо
С прошлой Олимпиады наши увозили пару золотых медалей, на ЧМ-2019 тоже выиграли несколько, но не золотых, что не понравилось генеральному менеджеру сборной России по дзюдо Эцио Гамбе: «По медалям мы показали плохой результат, наш уровень – пять-семь наград».
Прыжки в воду
На ЧМ-2019 Бондарь выигрывал медаль на вышке, в дуэте с Минибаевым – на синхронной вышке. Оба едут и сейчас. Нужно последить за ними, как и за Поляковой, которая добралась до четвертого места в синхронном трамплине на том же турнире.
Водное поло
Мужская команда не поехала, у женской была бронза на прошлой Олимпиаде, финал на Евро-2020. Есть шанс на медаль, если забыть про вылет в четвертьфинале на ЧМ-2019.
Стрельба
С большой долей вероятности медали здесь будут, но хочется золотых. Их на ЧМ-2018 брали Каменский, Каримова, Бацарашкина и Черноусов. Притом у Бацарашкиной и так есть серебро Олимпиады-2016. Очень интересно, как сложится именно на этом турнире.
Стрельба из лука
В командных соревнованиях у россиянок есть шансы на медали. Например, на Олимпиаде-2016 три наши девушки выиграли серебро. Но сейчас из этого трио едет только Перова.
Прыжки на батуте
Ушаков выигрывал серебро на прошлой Олимпиаде, едет и сейчас. Не тот вид спорта, где точно ожидаются медали, но будет борьба за них.
Тхэквондо
С азиатскими спортсменами будет слишком тяжело бороться за золото, но есть определенные шансы на медали. За Россию выступают чемпионы мира Ларин и Храмцова, призер ЧМ Минина.
Гребля на байдарках и каноэ
Наши собрали несколько медалей на прошлом ЧМ. Получится ли на Олимпиаде – вопрос. Стоит последить за Спесивцевым и Ромасенко.
Велоспорт
На прошлой Олимпиаде наши взяли три медали. В их числе – Дмитриев, Войнова и Шмелева – как раз главные надежды на Олимпиаду-2020. У Войновой есть еще и серебро ЧМ-2020.
В каких видах спорта есть наши спортсмены, но практически нет шансов на медали
Бадминтон
Например, на ЧМ-2019 наши не проходили дальше второго раунда. Шансы на медаль совсем невелики. Азиатские спортсмены наверняка заберут все медали.
Настольный теннис
Китай, похоже, может заранее рисовать себе пять золотых медалей. Наши же обычно проходят раунд-два на соревнованиях подобного масштаба.
Триатлон
Самые известные у нас – Игорь и Дмитрий Полянские, еще – Разаренова. Все они участвовали и на прошлой Олимпиаде. Но занимали там совсем невысокие места.
Современное пятиборье
Лесун выигрывал прошлую Олимпиаду, но его не будет сейчас. Лифанов и Губайдуллина – за кем стоит последить, но шансы не слишком велики.
Конный спорт
Тут хватает фаворитов, и они явно не в сборной России – у европейцев и американцев.
Спортивное скалолазание
В четвертьфинале ЧМ-2019 было три наших спортсмена, но едут на Олимпиаду не они. У Каплиной две награды прошлых ЧМ – она едет. Но рассчитывать на медаль пока кажется сложно.
Карате
Только Чернышева выступит от России. В претендентах она не числится. Сайт olympicmedalspredictions.com спрогнозировал бронзу России в карате, но приписал ее Исаевой, которая на турнир не едет, хотя брала серебро на ЧМ-2018.
Тяжелая атлетика
Только два атлета едут от России, и в их числе нет Кашириной, которая брала серебро на ЧМ-2019. Шансов на медали нет.
Академическая гребля
Считается, что любая медаль за счастье, а шансов на них практически нет. Хотя участвуют сразу 14 спортсменов от России.
Парусный спорт
Очень сомнительно, что здесь возможна медаль. Хотя на прошлой Олимпиаде бронзу выигрывала Елфутина, но сейчас она не поехала.
Регби-7
Российская женская команда отобралась на турнир, но медаль будет приятной неожиданностью. Даже несмотря на то, что наша команда – шестикратный победитель ЧМ.
В каких видах спорта Россия не представлена вообще
В них нет ни мужчин, ни женщин:
- Футбол.
- Баскетбол.
- Хоккей на траве.
- Софтбол/Бейсбол.
- Гольф.
- Скейтбординг.
- Серфинг.
Расписание главных соревнований для России
24 июля (суббота)
- 5:00. Групповая гонка по велоспорту среди мужчин. Там есть несколько наших участников.
25 июля (воскресенье)
- 12:00. Соревнования по фехтованию на рапирах. Участвует Дериглазова.
- 14:15. Соревнования по фехтованию на рапирах. Участвует Бида.
26 июля (понедельник)
- 13:00. Командные соревнования по спортивной гимнастике.
- 13:30. Соревнования по фехтованию на саблях. Болеем за Великую.
27 июля (вторник)
- 4:30. Плавание, мужчины, 100 м на спине. Внимание к выступлениям Колесникова и Рылова.
28 июля (среда)
- 13:15. Индивидуальные соревнования по спортивной гимнастике. Надеемся на Нагорного и Далалояна.
- 14:45. У мужчин и женщин пройдут финальные матчи по баскетболу 3х3. Увидим ли мы там наших?
29 июля (четверг)
- 4:30. Плавание, мужчины, 200 м брассом. Следим за Чупковым.
- 12:30. Командные соревнования по фехтованию на рапирах. Важно увидеть на них женскую сборную в финале.
30 июля (пятница)
- 11:00. Соревнования среди дзюдоистов свыше 100 кг. Тут можно поболеть за Башаева.
31 июля (суббота)
- 12:30. Командные соревнования по фехтованию на саблях. Женская сборная наверняка нас порадует.
1 августа (воскресенье)
- 6:00. Теннис, мужчины, одиночный разряд. Очень хочется увидеть в финале кого-то из наших теннисистов.
2 августа (понедельник)
- 13:15. В соревнованиях по борьбе (до 76 кг) можно будет поболеть за Воробьеву.
- Далее – до 7 августа примерно в то же самое время будут проводиться и другие соревнования по борьбе.
3 августа (вторник)
- 13:50. В тяжелой атлетике мало шансов, но все же стоит последить за Наниевым.
4 августа (среда)
- 13:30. Синхронное плавание, произвольная программа. Наши однозначные фавориты – Колесниченко и Ромашина.
5 августа (четверг)
- 13:00. Легкая атлетика. Сидорова будет прыгать с шестом, Шубенков пробежит дистанцию 110 м с барьерами.
6 августа (пятница)
- 8:00. Бокс, весовая категория до 91 кг. Очень надеемся, что увидим с медалью Гаджимагомедова по итогам соревнований.
7 августа (суббота)
- 4:00. Состоится мужской финал по пляжному волейболу. Очень хочется увидеть там нашу пару.
- 9:20. Художественная гимнастика, многоборье. Внимательно последим за сестрами Авериными.
- 13:00. Легкая атлетика. Ласицкене только в предпоследний день выступит в соревнованиях по прыжкам в высоту.
- 13:30. Синхронное плавание, командные соревнования. Вот где точно должно быть золото.
8 августа (воскресенье)
- 5:00. Художественная гимнастика, групповые упражнения. Тут у нас тоже должно быть золото.
- 5:00. Медальные матчи по гандболу среди женщин. Хочется увидеть в одном из них и нашу сборную.