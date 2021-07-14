Расклад по Олимпиаде для России. Кто выиграет золото, где наших нет вообще, когда смотреть соревнования

Сборная России выступит на Олимпиаде-2020 в составе 335 спортсменов. На соревнованиях будут разыгрываться 339 комплектов медалей. Олимпиада пройдет в период с 23 июля по 8 августа.

Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта

В каких видах спорта от России ждать золота на Олимпиаде

Борьба – вольная и греко-римская

Здесь российские спортсмены традиционно забирают много медалей. Так должно быть и сейчас. За российскую команду выступят, например, чемпионы мира-2019 Угуев, Рашидов, Сидаков, Садулаев и Евлоев.

Легкая атлетика

Нельзя сказать, что тут золотая медаль гарантирована, но есть кому за нее бороться. Все десять спортсменов от России – потенциальные претенденты на медали, в борьбе за золото ждем Ласицкене, Сидорову, Шубенкова, Акименко, Иванюка и Мизинова.

Фехтование

Российские спортсменки – фавориты во многих дисциплинах, как в индивидуальных (Дериглазова, Великая), так и в командных (во всех трех у женщин золото должно быть наше). У мужчин претендент на медали Бида.

Спортивная гимнастика

В личном и командном многоборье, в опорном прыжке – хорошие шансы на золото. Претенденты в личных соревнованиях, прежде всего, Нагорный и Далалоян – от их выступлений очень большие ожидания.

Художественная гимнастика

Однозначный фаворит – Россия. Вопрос только в том, кто из сестер Авериных победит – Дина или Арина. В командном – тоже наши сильнее всех. Здесь должно быть два золота.

Синхронное плавание

Примерно та же история, явные фавориты – наши. В дуэте должны побеждать Колесниченко и пятикратная чемпионка Олимпиад Ромашина, в групповых соревнованиях – Россия.

Пляжный волейбол

У мужчин стоит последить за парой Стояновский-Красильников. Они выиграли ЧМ-2019, Мировой тур, а на Евро-2020 уступили в финале. На прошлой Олимпиаде Красильников едва не добрался до медали – занял четвертое место в паре с другим волейболистом.

Плавание

Тут разыгрываются 37 комплектов наград, и у наших очень большая делегация. На ЧМ-2019 наши выиграли 16 медалей, в том числе три золотых. Рылов, Колесников, Гринев, Малютин, Минаков, Чупков – и это еще не все претенденты на высокие места от России.