Педри

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Футбол
Педри – лучший молодой игрок 2021 года
#Педри
Футбол
Педри выиграл приз лучшему молодому футболисту Европы. Он обошел в голосовании Гринвуда и Сака
#Педри
Футбол
Педри подписал пятилетний контракт с «Барселоной». Отступные – 1 млрд евро
#Педри
Футбол
Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»
#Золотой мяч
Футбол
18-летний Педри претендует на «Золотой мяч». Это лидер сезона-2020/21 по количеству матчей
#Педри
Футбол
Рейна, Мусиала, Педри – претенденты на приз лучшему молодому игроку года
#Джованни Рейна
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В 18 лет Педри играет больше всех в Европе. Помогают детские занятия легкой атлетикой – даже отказывается от отпуска
#Педри
17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
#Олимпиада-2020
17-летний пацан – новый герой «Барселоны». Ездит на матчи с водителем, чуть не попал в «Реал»
#Педри
Дембеле проигрывает конкуренцию 17-летним пацанам, но не уходит из «Барселоны»
#Усман Дембеле
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