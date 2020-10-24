17-летний пацан – новый герой «Барселоны». Ездит на матчи с водителем, чуть не попал в «Реал»
17-летний Педри – один из главных молодых игроков в «Барселоне» Кумана. Тренер его так ценит, что уже выпускает в основе на игру с «Реалом».
Что о нем надо знать:
✔️ Именно Педри отнимает игровые минуты у Усмана Дембеле. Напоминаем: «Барса» заплатила «Боруссии» за Дембеле 130 миллионов евро.
✔️ Он же приезжает на матч Лиги чемпионов с пакетом из супермаркета. Потом забивает, а после игры едет домой c личным водителем. Его для Педри предоставил клуб, потому что самому водить машину еще рано.
✔️ Родители Педри живут в Тегесте – это примерно 2500 километров от Барселоны. В детстве Педри гонял вместе с ними на просмотр в клуб «Тенерифе». Там сказали, что он маленький и щуплый для игры в футбол. Сейчас рост Педри – 174 сантиметра. «Барсе» подошел.
✔️ Зато Педри – думающий игрок. Он философски относится к тому, что не обладает большими габаритами: «В футболе лучше иметь мозг и думать на секунду быстрее соперника, чтобы опередить его действия. Я предпочитаю иметь мозг, а не мышцы».
Прямо сейчас Transfermarkt оценивает Педри в 15 миллионов евро. Летом «Барса» взяла его из «Лас-Пальмаса» за пять миллионов. Во взрослом футболе Педри уже провел полноценный сезон, когда играл за «Лас-Пальмас» в Сегунде. Отбегал 36 матчей, забил четыре гола и сделал шесть ассистов. Педри был основным игроком «Лас-Пальмаса» и проводил на поле в среднем по 78 минут.
Когда «Барселона» купила Педри, ведущие европейские клубы заинтересовались его арендой. Следил «Аякс», а немецкие команды даже делали конкретные предложения. О них рассказывал сам Педри. Сейчас его единственная мотивация – играть в основе во взрослом футболе. Потенциальной ссылке в «Барсу Б» он предпочитал аренду. В итоге просто остался в первой команде.
Матч с «Реалом» стал для Педри вторым в старте за «Барселону» в Примере. До этого он три раза выходил на замену и отыграл 62 минуты в проигранном матче против «Хетафе» (0:1). Куман выпустил Педри во втором тайме и в Лиге чемпионов. В матче против «Ференцвароша» Фати и Педри забили по голу. Впервые в истории турнира в одной команде отличились два игрока, которым нет 18 лет.
Иньеста – игрок, которым Педри всегда восхищался. Тут еще и вся его семья давно болеет за «Барселону»: «В моем доме даже на тарелках и сковородке есть отсылки к «Барселоне». Члены моей семьи – большие фанаты «Барсы». Сам я был в «Барселоне» и на «Камп Ноу» пару раз. Помню одну игру, где Пуйоль поднял кубок. Тогда я был еще очень маленьким».
Перед матчем между «Барселоной» и «Реалом» вскрылась история. AS писал, что одним из других любимых игроков Педри долго был Карим Бензема. Желание Педри – получить его футболку сразу после Класико. Интересно, что и сам Педри мог играть за «Реал». Когда он ездил на просмотр, была плохая погода. В итоге «Реал» отказал Педри – посоветовал искать другой клуб.
С Куманом в «Барселоне» у них сложилось прекрасное взаимопонимание. «Это большой талант. Ему 17 лет, и это важный игрок на будущее. У него есть качества, чтобы играть», – рассказывал Куман в сентябре. Педри в ответ только смеялся, когда его спрашивали о Кумане: «Он дал мне игровое время. Конечно, мне нравится с ним работать».