17-летний пацан – новый герой «Барселоны». Ездит на матчи с водителем, чуть не попал в «Реал»

17-летний Педри – один из главных молодых игроков в «Барселоне» Кумана. Тренер его так ценит, что уже выпускает в основе на игру с «Реалом».

Что о нем надо знать:

✔️ Именно Педри отнимает игровые минуты у Усмана Дембеле. Напоминаем: «Барса» заплатила «Боруссии» за Дембеле 130 миллионов евро.

✔️ Он же приезжает на матч Лиги чемпионов с пакетом из супермаркета. Потом забивает, а после игры едет домой c личным водителем. Его для Педри предоставил клуб, потому что самому водить машину еще рано.

✔️ Родители Педри живут в Тегесте – это примерно 2500 километров от Барселоны. В детстве Педри гонял вместе с ними на просмотр в клуб «Тенерифе». Там сказали, что он маленький и щуплый для игры в футбол. Сейчас рост Педри – 174 сантиметра. «Барсе» подошел.

✔️ Зато Педри – думающий игрок. Он философски относится к тому, что не обладает большими габаритами: «В футболе лучше иметь мозг и думать на секунду быстрее соперника, чтобы опередить его действия. Я предпочитаю иметь мозг, а не мышцы».