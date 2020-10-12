Бывший игрок «Барсы» сменил имя. В честь героя аниме – гуманоида, который умеет телепортироваться

Сон Гоку – главный персонаж манги, мальчик с обезьяним хвостом, но при этом он – внеземной гуманоид. Гоку очень быстр, силен, умеет летать и телепортироваться.

«Жемчуг дракона» – культовая манга Акиры Ториямы, по которой снято 20 фильмов и пять аниме-сериалов.