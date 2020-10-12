Гоку Роман
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#Гоку Роман #кино #Барселона #Манчестер Сити

Бывший игрок «Барсы» сменил имя. В честь героя аниме – гуманоида, который умеет телепортироваться

12 октября, 17:35

Игрок польской «Медзи» Жоан Роман объявил в инстаграме, что меняет свое имя на Гоку – персонажа из манги «Жемчуг дракона» (Dragon Ball). Теперь он Гоку Роман (пока в инстаграме, но скоро и в паспорте).

Объяснил он решение так:

«Я благодарен Жоану за все хорошее в моей жизни, но теперь я Гоку. Я выбрал это имя, потому что чувствую его качества: настойчивость, сопереживание, умение преодолевать препятствия, свет и позитив»

Сон Гоку – главный персонаж манги, мальчик с обезьяним хвостом, но при этом он – внеземной гуманоид. Гоку очень быстр, силен, умеет летать и телепортироваться.

«Жемчуг дракона» – культовая манга Акиры Ториямы, по которой снято 20 фильмов и пять аниме-сериалов.

Жоану Роману 27 лет. Он – воспитанник «Манчестер Сити», но начал карьеру в «Барселоне Б». А потом были «Брага», чемпионаты Греции, Кипра и Польши, где он закрепился в составе команды второй лиги «Медзь». 

Инстаграм Гоку Романа

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