Бывший игрок «Барсы» сменил имя. В честь героя аниме – гуманоида, который умеет телепортироваться
Игрок польской «Медзи» Жоан Роман объявил в инстаграме, что меняет свое имя на Гоку – персонажа из манги «Жемчуг дракона» (Dragon Ball). Теперь он Гоку Роман (пока в инстаграме, но скоро и в паспорте).
Объяснил он решение так:
«Я благодарен Жоану за все хорошее в моей жизни, но теперь я Гоку. Я выбрал это имя, потому что чувствую его качества: настойчивость, сопереживание, умение преодолевать препятствия, свет и позитив»
Сон Гоку – главный персонаж манги, мальчик с обезьяним хвостом, но при этом он – внеземной гуманоид. Гоку очень быстр, силен, умеет летать и телепортироваться.
«Жемчуг дракона» – культовая манга Акиры Ториямы, по которой снято 20 фильмов и пять аниме-сериалов.
Жоану Роману 27 лет. Он – воспитанник «Манчестер Сити», но начал карьеру в «Барселоне Б». А потом были «Брага», чемпионаты Греции, Кипра и Польши, где он закрепился в составе команды второй лиги «Медзь».