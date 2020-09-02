Делами Месси в «Барселоне» занимается отец. Выбивал деньги, шантажировал «Реалом», сам подписывал контракт

Отец Месси уже 20 лет решает все вопросы с «Барселоной». Прошлый контракт он подписывал за сына

Лионель Месси зависел от отца еще в момент прихода в академию «Барселоны». Уже тогда Хорхе Месси выбивал привилегии для сына и самого себя. «Барса» нашла для Хорхе Месси работу и согласилась на ежегодную выплату в 40 тысяч фунтов. Еще тысячу фунтов клуб каждый месяц тратил на лечение Месси, у которого были проблемы с ростом.

В Аргентине семья Месси жила бедно. Подписание контракта с «Барселоной» было спасением для Лионеля Месси и его родственников. Все организовал именно Хорхе Месси, который позже взял всю ответственность за футбольное будущее сына. Он согласовывал каждое продление контракта с «Барселоной» и ограничил Месси от налоговых дел.

В 2016 году Месси и его отец получили 21 месяц тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Наказание не отбывали, потому что это первое нарушение и срок составил менее двух лет. Тогда же Месси признавался, что отдавал все денежные дела отцу: «Я подписывал то, что он говорил мне, потому что доверял своему отцу». «Барселона» их официально поддержала.