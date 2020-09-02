Делами Месси в «Барселоне» занимается отец. Выбивал деньги, шантажировал «Реалом», сам подписывал контракт
Отец Месси уже 20 лет решает все вопросы с «Барселоной». Прошлый контракт он подписывал за сына
Лионель Месси зависел от отца еще в момент прихода в академию «Барселоны». Уже тогда Хорхе Месси выбивал привилегии для сына и самого себя. «Барса» нашла для Хорхе Месси работу и согласилась на ежегодную выплату в 40 тысяч фунтов. Еще тысячу фунтов клуб каждый месяц тратил на лечение Месси, у которого были проблемы с ростом.
В Аргентине семья Месси жила бедно. Подписание контракта с «Барселоной» было спасением для Лионеля Месси и его родственников. Все организовал именно Хорхе Месси, который позже взял всю ответственность за футбольное будущее сына. Он согласовывал каждое продление контракта с «Барселоной» и ограничил Месси от налоговых дел.
В 2016 году Месси и его отец получили 21 месяц тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Наказание не отбывали, потому что это первое нарушение и срок составил менее двух лет. Тогда же Месси признавался, что отдавал все денежные дела отцу: «Я подписывал то, что он говорил мне, потому что доверял своему отцу». «Барселона» их официально поддержала.
Налоговая история показала, что Хорхе Месси слабо разбирается в денежных вопросах. На суде он рассказывал, что ничего не понимает в позиции обвинения и потенциальном преступлении. Хорхе Месси сам обращался за помощью в денежных делах к юристам и бухгалтерам: «Мое намерение: облегчить жизнь сыну, сопроводить его и позволить ему сосредоточиться на футболе».
Хорхе Месси всегда управлял делами сына в «Барселоне». Без него у Месси не было бы даже единственного трофея со сборной Аргентины – победы на Олимпиаде-2008. Тогда «Барселона» не отпускала Месси в расположение сборной, но Хорхе Месси поставил вопрос жестко: сообщил о желании Месси заранее и даже сослался на позицию ФИФА.
Месси поехал, а потом ценил эту победу больше успехов в «Барсе». Хорхе Месси заработал в «Барселоне» такой авторитет, что его сына иногда даже не подключали к переговорам по контракту. Так было в 2017-м: президент «Барсы» Бартомеу рассказывал, что Хорхе Месси поставил подпись на контракте сына, а Месси это делать вообще уже не надо. Для вида подписал и он.
Хорхе Месси ограничивает сына от связей с другими футбольными людьми
Хорхе Месси никогда не скрывал, что сын может уйти из «Барселоны». Разница в том, что раньше он воспринимал это только со стороны желания клуба. Вот цитата из 2014-го: «Если в один прекрасный день клуб обратится к нам и скажет, что принял предложение о продаже Месси, нам придется это изучить».
Делами Лионеля Месси всегда занимался отец, но в переговорах о первом контракте с «Барселоной» участвовал сторонний агент. Орасио Гаджоли помогал семье Месси с переговорами, а теперь беспокоится о вопросах его имиджа: «Болельщики «Барсы» этого не заслуживают. Ему дали плохой совет. Я надеюсь, что он поймет это».
The Athetic сделал большой материал по биографии Хорхе Месси-агента и его влиянию на карьеру сына. Вот главные тезисы:
- Месси и его отец были близки всегда и во всем. Плотная связь сохранилась даже с появлением у Лионеля собственной семьи.
- Хорхе Месси постоянно давил на «Барселону» и выбивал для сына лучшие условия. Даже шантажировал переговорами с «Реалом». Хотя в последние годы все было спокойно – к нему нашли подход.
- Отец Месси не позволяет другим людям вмешиваться в карьеру сына. Поэтому все партнерки с другими агентами были краткосрочными.
- Единственный, кому Хорхе Месси доверяет помощь в управлении делами сына – Родриго Месси. Это брат Лионеля, который на месте решает все повседневные проблемы. Он развивает собственное дело и взаимодействует с молодыми игроками.
- Люди вокруг Месси надеются, что решение по карьере сейчас принимает именно он сам. Отец и семья просто дают советы и косвенно влияют на его переговоры с «Барсой».
Летом 2020-го отец Месси снова мелькает в новостях
Первым отсылку к Хорхе Месси сделал бывший президент «Интера» Массимо Моратти. Он рассказал, что отец Месси купил недвижимость недалеко от офиса «Интера». Моратти привязал это к слухам о возможном переходе Месси в «Интер». Все происходило еще до поражения «Барселоны» от «Баварии» (2:8), когда сообщения об уходе Месси стали еще реальнее.
Потом Месси отправил факс в офис «Барселоны» и не явился на командное тестирование по коронавирусу. Зато в офис «Барселоны» приехал Хорхе Месси. Перед этим он дал интервью с новой вводной: «Месси будет сложно остаться в «Барселоне». Обычно Хорхе говорил о желании сына играть в «Барсе», а потом Месси спокойно продлял контракт.
Ситуация с уходом Месси из «Барселоны» во многом связана с деньгами. Сторона Месси считает, что в его договоре с «Барселоной» действует пункт о бесплатном уходе из «Барселоны» прямо сейчас. «Барселона» и Примера против: контракт Месси действителен до лета 2021 года, в нем остается только пункт о досрочном уходе за 700 миллионов евро.
Marca дополняет эту информацию новыми подробностями: Хорхе Месси приехал на разговор с «Барселоной», чтобы попросить у клуба озвучить запрашиваемую цену (меньше 700 миллионов). Именно Хорхе Месси сейчас решает все вопросы по разговорам между всеми потенциальными претендентами. Месси публично никак не комментирует ситуацию.