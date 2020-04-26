Личный самолет Месси: стоит 12 млн, внутри две ванны, бар и салон на 16 человек

В 2018-м Месси купил личный самолет. Изначально он просто взял его в аренду у компании-партнера, которая изготовила его для Месси. И только потом, спустя полгода после первой аренды, выкупил его за 12 миллионов евро.

Самолет модели Gulfstream V создан в США в 2003 году. Это самолет бизнес-класса. На момент покупки Месси в мире всего было около 470 моделей такого самолета. Дальность полета – чуть более 11 тысяч км. Doble Amarilla писала, что Месси взял его специально для полетов домой в Аргентину. По километражу подходит – между Барселоной и Буэнос-Айресом почти 10,5 тысячи км.

Самолет Месси – шик. После покупки Месси отделал его вместе с дизайнером:

1. На каждой ступеньке трапа написаны имена членов семьи. Верхняя ступень – Лео, потом – Антонелла (жена), дальше – Тиаго, Чиро и Матео (сыновья).

2. На хвосте самолета нарисована десятка.

3. Внутри – просторный салон с двумя ванными, кухней, небольшим баром и места на 16 человек (которые можно сложить в 8 спальных).

Так выглядит самолет Месси изнутри: