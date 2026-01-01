Хорхе Месси

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Отец Месси подтвердил переход сына в «ПСЖ». О трансфере еще официально не объявили
#Лионель Месси
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Делами Месси в «Барселоне» занимается отец. Выбивал деньги, шантажировал «Реалом», сам подписывал контракт
#Хорхе Месси
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