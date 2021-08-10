Лионель Месси
Хорхе Месси
Барселона
ПСЖ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лионель Месси #Барселона #ПСЖ #Хорхе Месси

Отец Месси подтвердил переход сына в «ПСЖ». О трансфере еще официально не объявили

3 часа назад

Хорхе Месси, находившийся в аэропорту Барселоны, ответил на вопросы журналистов об уходе Лионеля Месси в «ПСЖ».

Он подтвердил, что его сын уже подписал контракт. Других подробностей о трансфере от него не было.

Новость появилась на фоне инсайда Фабрицио Романо. Он написал, что Месси подписал двухлетний контракт на 35 миллионов евро.

  • Официальной информации о трансфере по-прежнему нет. «Барселона» объявила об уходе Месси 5 августа.
  • Стороны не продлили контракт из-за финансовых правил Примеры.
  • «Барселона» была единственным клубом во взрослой карьере Месси. Он играл там с 2003 года.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Марии Гарридо
Еще по теме
Незаметный герой в переходе Месси – глава спонсорского отдела «ПСЖ». Он подсчитал выгоду клуба после трансфера и дал решающий совет
Париж суетился и ждал Месси уже в понедельник: сотни людей у аэропорта и вокруг стадиона. Месси тем временем: ходит дома в трусах
Месси и Неймар – в каких они отношениях. Неймар ушел из «Барсы» из-за него? Он правда хочет видеть Месси в «ПСЖ»?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лионель Месси
#Барселона
#ПСЖ
#Хорхе Месси