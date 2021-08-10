Лионель Месси
Хорхе Месси
Барселона
ПСЖ
Отец Месси подтвердил переход сына в «ПСЖ». О трансфере еще официально не объявили
3 часа назад
Хорхе Месси, находившийся в аэропорту Барселоны, ответил на вопросы журналистов об уходе Лионеля Месси в «ПСЖ».
Он подтвердил, что его сын уже подписал контракт. Других подробностей о трансфере от него не было.
Новость появилась на фоне инсайда Фабрицио Романо. Он написал, что Месси подписал двухлетний контракт на 35 миллионов евро.
- Официальной информации о трансфере по-прежнему нет. «Барселона» объявила об уходе Месси 5 августа.
- Стороны не продлили контракт из-за финансовых правил Примеры.
- «Барселона» была единственным клубом во взрослой карьере Месси. Он играл там с 2003 года.
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