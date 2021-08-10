Отец Месси подтвердил переход сына в «ПСЖ». О трансфере еще официально не объявили

Хорхе Месси, находившийся в аэропорту Барселоны, ответил на вопросы журналистов об уходе Лионеля Месси в «ПСЖ».

Он подтвердил, что его сын уже подписал контракт. Других подробностей о трансфере от него не было.

Новость появилась на фоне инсайда Фабрицио Романо. Он написал, что Месси подписал двухлетний контракт на 35 миллионов евро.