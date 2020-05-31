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#Лионель Месси #Барселона #Аргентина #Ла Лига

9 достижений Месси, о которых никто не говорит

31 мая, 14:52

Автор твиттера AFC_MxL собрал достижения Месси о которых, по его мнению, никто не говорит. Запись собрала тысячу ретвитов и больше трех тысяч лайков.

1️⃣ Лео больше всех забил в истории Ла Лиги после выхода на замену (24 гола).

2️⃣ Шесть подряд голов забил из-за пределов штрафной. Это тоже рекорд испанского чемпионата.

3️⃣ Месси – единственный в мире игрок, который забивал на ЧМ до 20 лет, после 20 и после 30.

4️⃣ И на всех чемпионатах мира он обязательно отдавал голевой пас. 

Marcelo Machado De Melo / Global Look Press

5️⃣ За последние четыре года у Месси больше голов со штрафных, чем у любого клуба (у него 19, а у «Ювентуса» 18).

6️⃣ Во всех международных соревнованиях он хотя бы раз становился лучшим игроком турнира.

7️⃣ Восемь хет-триков в Лиге чемпионов. Правда, у Роналду столько же.

8️⃣ Чаще всех забивал после выхода на замену на Копе Америка. 

9️⃣ Месси – единственный, кто забил пять голов в матче плей-офф Лиги чемпионов.

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Комментарии (1)
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Артур Петько
31 мая, 22:32

Бредовая формулировка, ничего нового. А "на всех чемпионатах мира он обязательно отдавал голевой пас" - спекулятивная чушь.

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#Лионель Месси
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