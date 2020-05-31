9 достижений Месси, о которых никто не говорит

Автор твиттера AFC_MxL собрал достижения Месси о которых, по его мнению, никто не говорит. Запись собрала тысячу ретвитов и больше трех тысяч лайков.

1️⃣ Лео больше всех забил в истории Ла Лиги после выхода на замену (24 гола).

2️⃣ Шесть подряд голов забил из-за пределов штрафной. Это тоже рекорд испанского чемпионата.