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#Арсенал #Челси #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед #Лестер #Динамо К #Арсен Венгер #Тьерри Анри

Сезон «Арсенала» без поражений переоценен. Твиттер-тред с 7 доказательствами

15 мая, 13:30

Сезон-2003/04 АПЛ «Арсенал» взял без поражений. Звучит круто, но есть мнение, что достижение переоценено. Семь аргументов этому – от автора твиттера NathanLUFC.  Его раздражает, как фаны «Арсенал» возвышают ту команду и при каждом удобном случае вспоминают тот самый сезон.

Твиттер Goal

Во-первых, «Арсенал» набрал 90 очков. Другие чемпионы пусть и проигрывали, но собирали больше:

«Манчестер Сити» (сезон-17/18) – 100;

«Манчестер Сити» (18/19) – 98;

«Челси» (04/05) – 95;

«Челси» (16/17) – 93;

«Манчестер Юнайтед» (99/00) – 91;

«Челси» (05/06) – 91.

Во-вторых, у «Арсенала» в том сезоне 12 ничьих. Например, «Ман Сити» в сезоне-17/18 терял очки только в шести матчах.

Global Look Press / Michael Zemanek

В-третьих, «Арсенал» проигрывал в других турнирах:

❌ 0:1 в полуфинале Кубка против «Ман Юнайтед»;

❌ 0:1 дома от «Мидлсбро» в полуфинале Кубка лиги;

❌❌ Два поражения в Лиге чемпионов: от киевского «Динамо» (1:2) и в четвертьфинале от «Челси» (1:2; 2:3 по сумме двух матчей).

В-четвертых, «Арсенал» забил 73 гола. Например, в сезоне-18/19 «Ман Сити» уже в феврале забил 74. 

Твиттер «Арсенала»

В-пятых, автор твиттера упрекает фанатов «Арсенала», что те гордятся тратой всего 16 миллионов фунтов за сезон. Но «Ман Юнайтед» потратил столько же в сезоне-99/00 и набрал на одно очко больше (проиграв при этом три раза).

В-шестых, игра «Арсенала» сильно зависела от Тьерри Анри. 54% голов были забиты с его участием. Анри пропустил всего один матч против «Лестера», и «Арсенал» не смог победить 15-ю команду (1:1).

В-седьмых, «Арсенал» терял очки со средненькими командами. С «Чарльтоном», «Лестером», «Бирмингемом», «Фулхэмом», дважды с «Портсмутом».

Твиттер «Арсенала»

Спорьте с аргументами (или соглашайтесь) в комментариях.

Комментарии (3)
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Denis
16 мая, 13:54

Ни о чем, автор!

Факт остается фактом! Непобедимый сезон в чемпионате Англии! И при чем тут очки, другие чемпионаты, кто от кого зависел?

Нет ничего более очевидного, чем факт! Непобедимый Арсенал в том памятном сезоне- факт!

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Denis
17 мая, 16:31

При чем тут ЛЧ? Внимательно читать комментарий нужно! Непобедимые- в чемпионате Англии!

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rogleb 25
16 мая, 21:46

Написано же поражения были

В ЛЧ допустим

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#Арсенал
#Челси
#Манчестер Сити
#Манчестер Юнайтед
#Лестер
#Динамо К
#Арсен Венгер
#Тьерри Анри