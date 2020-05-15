- Арсенал
- Арсен Венгер
- Тьерри Анри
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Динамо К
- Лестер
Сезон «Арсенала» без поражений переоценен. Твиттер-тред с 7 доказательствами
Сезон-2003/04 АПЛ «Арсенал» взял без поражений. Звучит круто, но есть мнение, что достижение переоценено. Семь аргументов этому – от автора твиттера NathanLUFC. Его раздражает, как фаны «Арсенал» возвышают ту команду и при каждом удобном случае вспоминают тот самый сезон.
Во-первых, «Арсенал» набрал 90 очков. Другие чемпионы пусть и проигрывали, но собирали больше:
«Манчестер Сити» (сезон-17/18) – 100;
«Манчестер Сити» (18/19) – 98;
«Челси» (04/05) – 95;
«Челси» (16/17) – 93;
«Манчестер Юнайтед» (99/00) – 91;
«Челси» (05/06) – 91.
Во-вторых, у «Арсенала» в том сезоне 12 ничьих. Например, «Ман Сити» в сезоне-17/18 терял очки только в шести матчах.
В-третьих, «Арсенал» проигрывал в других турнирах:
❌ 0:1 в полуфинале Кубка против «Ман Юнайтед»;
❌ 0:1 дома от «Мидлсбро» в полуфинале Кубка лиги;
❌❌ Два поражения в Лиге чемпионов: от киевского «Динамо» (1:2) и в четвертьфинале от «Челси» (1:2; 2:3 по сумме двух матчей).
В-четвертых, «Арсенал» забил 73 гола. Например, в сезоне-18/19 «Ман Сити» уже в феврале забил 74.
В-пятых, автор твиттера упрекает фанатов «Арсенала», что те гордятся тратой всего 16 миллионов фунтов за сезон. Но «Ман Юнайтед» потратил столько же в сезоне-99/00 и набрал на одно очко больше (проиграв при этом три раза).
В-шестых, игра «Арсенала» сильно зависела от Тьерри Анри. 54% голов были забиты с его участием. Анри пропустил всего один матч против «Лестера», и «Арсенал» не смог победить 15-ю команду (1:1).
В-седьмых, «Арсенал» терял очки со средненькими командами. С «Чарльтоном», «Лестером», «Бирмингемом», «Фулхэмом», дважды с «Портсмутом».
Спорьте с аргументами (или соглашайтесь) в комментариях.