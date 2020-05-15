Сезон «Арсенала» без поражений переоценен. Твиттер-тред с 7 доказательствами

В-пятых, автор твиттера упрекает фанатов «Арсенала», что те гордятся тратой всего 16 миллионов фунтов за сезон. Но «Ман Юнайтед» потратил столько же в сезоне-99/00 и набрал на одно очко больше (проиграв при этом три раза).

В-шестых, игра «Арсенала» сильно зависела от Тьерри Анри. 54% голов были забиты с его участием. Анри пропустил всего один матч против «Лестера», и «Арсенал» не смог победить 15-ю команду (1:1).

В-седьмых, «Арсенал» терял очки со средненькими командами. С «Чарльтоном», «Лестером», «Бирмингемом», «Фулхэмом», дважды с «Портсмутом».