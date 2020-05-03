Футбол
Луис Суарес
Мауро Икарди
Игорь Акинфеев
Хосеп Гвардиола
Стивен Джеррард
Лорис Кариус
Ливерпуль
Манчестер Сити
Арсенал
Сборная России
#Футбол #Ливерпуль #Манчестер Сити #Арсенал #Луис Суарес #Хосеп Гвардиола #Мауро Икарди #Игорь Акинфеев #Лорис Кариус #Сборная России #Стивен Джеррард
Кадры за секунду до жуткого провала. Твиттер, по которому каждый предскажет будущее
03 мая, 11:15
В твиттере Football images that precede unfortunate events собраны вроде бы обычные фото. Но любой, кто смотрит футбол, точно знает, что будет дальше (если что, в комментариях к некоторым твитам есть гифки).
И вот еще наш бонус с жуткими и забавными для российского футбола кадрами.