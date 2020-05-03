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#Футбол #Ливерпуль #Манчестер Сити #Арсенал #Луис Суарес #Хосеп Гвардиола #Мауро Икарди #Игорь Акинфеев #Лорис Кариус #Сборная России #Стивен Джеррард

Кадры за секунду до жуткого провала. Твиттер, по которому каждый предскажет будущее

03 мая, 11:15

В твиттере Football images that precede unfortunate events собраны вроде бы обычные фото. Но любой, кто смотрит футбол, точно знает, что будет дальше (если что, в комментариях к некоторым твитам есть гифки). 

 

И вот еще наш бонус с жуткими и забавными для российского футбола кадрами. 

Yang Lei / Global Look Press

Скриншот с ютуб-канала FOOTBALL.UA

Скриншот с ютуб-канала FIFA TV

Скриншот с ютуб-канала Спартак Москва - история и статистика

Скриншот с ютуб-канала «Джек Соловей»

Скриншот с ютуб-канала mediafoorballru

Комментарии (2)
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Аня Сидорова
03 мая, 21:21

Что за фейл в матче Спартака?

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Дима_Проскурин
03 мая, 22:44

Джанаев пропустил после удара Нецида

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#Футбол
#Ливерпуль
#Манчестер Сити
#Арсенал
#Луис Суарес
#Хосеп Гвардиола
#Мауро Икарди
#Игорь Акинфеев
#Лорис Кариус
#Сборная России
#Стивен Джеррард