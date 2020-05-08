Твиттер со странными ситуациями, которым не нужны подписи
Твиттер Out Of Context Football напоминает, что футбол бывает еще безумным, нелепым и очень смешным.
"Твиттер Out Of Context Football напоминает, что футбол бывает еще безумным, нелепым и очень смешным", - написано в анонсе
На одной из картинок фото одноногих футболистов (такие чемпионаты среди инвалидов регулярны). Что здесь безумного, нелепого иди смешного? Ребята продолжают заниматься спортом, это как минимум не в тему
Очень люблю ваш сайт, каждый день на нем зависаю, но вы там бухнули с утра что ли?
Отвечу за автора. Понимаю вашу претензию. Но давайте разберем
1. Фотография с инвалидами одна. Все остальное действительное смешное и нелепое.
2. Мы специально написали еще одно слово – безумное. Мне точно кажется безумным, когда в матче инвалидов (без одной ноги) один из игроков летит в подкат.
Почему мы не можем называться вещи своими именами? Почему, если это инвалиды, должны априори относиться к ним гипераккуратно? Мне кажется, такое поглаживающее отношение к инвалидам – это и есть подтекстное принижение их.
И, уверен, любой инвалид признает, что ситуацию на фото можно назвать безумной