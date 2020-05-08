Футбол
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#Футбол

Твиттер со странными ситуациями, которым не нужны подписи

08 мая, 19:01

Out Of Context Football

Твиттер Out Of Context Football напоминает, что футбол бывает еще безумным, нелепым и очень смешным. 

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Ильяз
09 мая, 11:07

"Твиттер Out Of Context Football напоминает, что футбол бывает еще безумным, нелепым и очень смешным", - написано в анонсе


На одной из картинок фото одноногих футболистов (такие чемпионаты среди инвалидов регулярны). Что здесь безумного, нелепого иди смешного? Ребята продолжают заниматься спортом, это как минимум не в тему

Очень люблю ваш сайт, каждый день на нем зависаю, но вы там бухнули с утра что ли?

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Валера Полевиков
09 мая, 12:04

Отвечу за автора. Понимаю вашу претензию. Но давайте разберем


1. Фотография с инвалидами одна. Все остальное действительное смешное и нелепое.


2. Мы специально написали еще одно слово – безумное. Мне точно кажется безумным, когда в матче инвалидов (без одной ноги) один из игроков летит в подкат.


Почему мы не можем называться вещи своими именами? Почему, если это инвалиды, должны априори относиться к ним гипераккуратно? Мне кажется, такое поглаживающее отношение к инвалидам – это и есть подтекстное принижение их.

И, уверен, любой инвалид признает, что ситуацию на фото можно назвать безумной

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