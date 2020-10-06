Дембеле проигрывает конкуренцию 17-летним пацанам, но не уходит из «Барселоны»

В 2017 году «Барса» подписала Усмана Дембеле за 130 миллионов евро. Тогда это был талантливый игрок без травм, который быстро бегал и много забивал. Потом у Дембеле возникли серьезные проблемы с травмами (подробно – тут). Страдала и дисциплина: при любом тренере в «Барсе» он постоянно опаздывал на тренировки.

Приход Кумана пока что добил перспективы Дембеле. Его игровое время в этом сезоне:

Тайм и гол в товарищеской игре с «Химнастиком». Еще 77 минут в сумме за три предсезонных матча.

Выход на замену при счете 4:0 в игре с «Вильярреалом» в Примере.

Место на скамейке в играх с «Сельтой» и «Севильей».

Куман так рассказывал о положении Дембеле в «Барсе»: «Решения принимаются клубом и игроком. Я буду рассчитывать на него. Он не играл в стартовом составе, потому что у нас много игроков. Еще Фати показал себя очень хорошо. Дембеле должен дожидаться своей возможности».

Потом он подтвердил, что прямо сейчас Ансу Фати просто сильнее.