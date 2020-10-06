Дембеле проигрывает конкуренцию 17-летним пацанам, но не уходит из «Барселоны»
В 2017 году «Барса» подписала Усмана Дембеле за 130 миллионов евро. Тогда это был талантливый игрок без травм, который быстро бегал и много забивал. Потом у Дембеле возникли серьезные проблемы с травмами (подробно – тут). Страдала и дисциплина: при любом тренере в «Барсе» он постоянно опаздывал на тренировки.
Приход Кумана пока что добил перспективы Дембеле. Его игровое время в этом сезоне:
- Тайм и гол в товарищеской игре с «Химнастиком». Еще 77 минут в сумме за три предсезонных матча.
- Выход на замену при счете 4:0 в игре с «Вильярреалом» в Примере.
- Место на скамейке в играх с «Сельтой» и «Севильей».
Куман так рассказывал о положении Дембеле в «Барсе»: «Решения принимаются клубом и игроком. Я буду рассчитывать на него. Он не играл в стартовом составе, потому что у нас много игроков. Еще Фати показал себя очень хорошо. Дембеле должен дожидаться своей возможности».
Потом он подтвердил, что прямо сейчас Ансу Фати просто сильнее.
17-летний Фати выходил в старте во всех трех матчах на старте сезона в Примере и забил в них три мяча. В каждой из этих игр на замену появлялся такой же 17-летний Педри. Дважды он менял Коутиньо, а один раз самого Фати. Дембеле в этот момент играл только на тренировках, но сохранял хорошую физику. Это не отрицал даже сам Куман.
«Барса» подготовилась к уходу Дембеле через договоренность с Мемфисом Депаем. Фабрицио Романо писал, что личный контракт с ним был уже давно согласован. Руди Гарсия не выставил Депая в старте на игру «Лиона» с «Марселем», потому что тоже ожидал трансфер на следующий день.
«Барса», Дембеле и «МЮ» в тот момент вели сложные переговоры. Дембеле до последнего голосовал за возможность остаться в «Барселоне». «Барса» хотела полноценную продажу, а «МЮ» настаивал только на аренде. В итоге «МЮ» отказался от Дембеле и взял 18-летнего Траоре из «Аталанты» сразу за 30 миллионов евро.
Сразу после закрытия трансферного окна Дембеле опять мелькнул на тренировке. В последний день он отсутствовал по причине недомогания – именно ее официально продвигала «Барселона». Тогда же велись заключительные переговоры с «МЮ», но они не привели даже к аренде. Депай находился в режиме ожидания – и остался в «Лионе».